Велике будівництво доріг: порятунок економіки чи невиправдана амбіція влади

Україна рекордними темпами ремонтує власні дороги. Ключове місце в цьому відведено програмі "Велике будівництво", в рамках якої уже відремонтовано майже 4 тисячі кілометрів шляхів. Проте, коронакриза та урядова політика економії ставлять питання: наскільки доцільною є ця масштабна програма в кризові часи.

В часи коронакризи майже всі сфери української економіки постраждали від негативних наслідків пандемії та карантину, проте є сфера, яка не тільки не постраждала, але й регулярно отримує потужний державний стимул для зростання – це дорожнє будівництво.

Тільки у 2020 році в рамках державної програми "Велике будівництво" було відремонтовано понад 3,9 тисячі кілометрів із 4,2 тисячі запланованих на цей рік. Кілометраж оновлених доріг майже в 5 разів перевищує показник минулого року, і це – абсолютний рекорд в історії незалежної України.

Областями лідерами за кількістю відремонтованих доріг державного значення стали Закарпаття та Луганщина.

За словами голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександра Кубракова, пріоритет цих областей пояснюється тим, що в минулі роки ремонт доріг в них майже не проводився.

"Ми аналізували минулі роки й побачили, що Закарпаття та Луганщина – це один, два, три, п’ять кілометрів робились за рік", - пояснив він.

Крім цього, він повідомив, що агентство в цьому році ввело в експлуатацію 78 мостів, а також 28 об'їзних доріг.

Очевидно, що ці дивовижні результати мають свою ціну.

За словами голови "Укравтодору", цього року фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні коштуватиме понад 92 мільярди гривень, проте тягар фінансування лежить не тільки на плечах державного бюджету 2020 року.

Зокрема, із цієї суми майже 20 мільярдів гривень складають запозичення самого "Укравтодору", взяті під державні гарантії, і ще понад 4 мільярди гривень – кредитні кошти міжнародних фінансових організацій.

Допомогли прискорити будівництво українських доріг і 35 мільярдів гривень, які вдалося отримати держхолдингом "Нафтогаз України" внаслідок перемоги над російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражному суді, були також направлені на ремонт та будівництво доріг.

Ефективність видатків

Фактично будівництво доріг стало не тільки одним з головних напрямків державних видатків у 2020 році. На цю сферу наразі працює велика частина української економіки.

Такі колосальні показники фінансування помножені на те, що економіка України у 2020 році пішла в круте коронакризове піке, ставить питання: наскільки ефективно і доцільно використовуються дорожні кошти?

Відповідь для "Укравтодору" очікувано проста й очевидна. Голова агентства Кубраков відмітив, що у 2020 році всі проекти середнього поточного ремонту пройшли обов’язкову експертизу, завдяки якій вдалось зекономити майже 12 мільярдів гривень.

"Середня економія на проекті становила 7,3 відсотка від очікуваної вартості. В минулі роки було до 6,8 відсотка", - сказав він.

Окрім цього, за інформацією "Укравтодору", значно знизилася частка неконкурентних процедур в тендерній системі на будівництво та ремонт доріг – до 4,6 відсотка у 2020 році із 18 відсотків в минулому.

Також в агентстві зазначили зростання конкуренції на торгах.

"У 2020 році вона становила 3,1 учасника", - повідомив Кубраков.

За інформацією "Укравтодору", середня вартість будівництва одного кілометру доріг у 2020 році становила 20,6 мільйона гривень, що на 4,5 мільйона гривень дешевше, ніж минулого року.

Проте, за оцінкою ініціативи з прозорості CoST Ukraine, слід відділяти показники вартості кілометру доріг залежно від специфіки самого ремонту.

Зокрема, аналітики зазначили, що попри здешевлення вартості нового будівництва та реконструкції у 2020 році на 14 та 45 відсотків відповідно, вартість поточного середнього ремонту, який складає левову частку усіх ремонтів "Укравтодору" у 2020 році, зросла майже у два рази.

Виконавчий директор CoST Ukraine Святослав Абрамов відзначив, що причиною зростання вартості поточного середнього ремонту є збільшення обсягів робіт, які проводяться в рамках нього.

Абрамов звернув увагу, що такий акцент на середньому ремонті дає можливість швидко показати результат, але невідомо, наскільки з часом задоволеними якістю доріг будуть самі автомобілісти.

"Важливо розуміти, що застосування середнього поточного ремонту - це був вимушений захід. Впроваджується він із 2012 року. Його впроваджують, оскільки це найпростіший спосіб реалізувати проект у рамках будівельного сезону. Важко сказати, наскільки це ефективно нині. Реальний результат побачимо через декілька років", - сказав він.

Вплив на національну економіку

Очевидно, що надзвичайна увага влади до будівництва автодоріг в умовах кризи, коли кожна бюджетна копійка мала б бути на рахунку, наштовхує на думку, що очікування президента, уряду та депутатів від "Великого будівництва" виходять далеко за просто підвищення якості доріг в країні.

Народний депутат, лідер депутатського об’єднання "За Велике будівництво" Олена Шуляк вважає, що національна економіка виграє від реалізації масштабних дорожніх проектів.

"Інвестиційний мультиплікатор становить понад 6 гривень. Тобто кожна гривня, яка інвестується в інфраструктуру України, підключає в економіку ще 6 гривень із суміжних галузей", - сказала вона.

Також Шуляк зазначила, що "Велике будівництво" здійснює позитивний вплив на ринок праці в Україні.

"На сьогодні прораховано, і ми можемо сказати, що 68 тисяч нових робочих місць було створено за 2020 рік. Середня заробітна плата становила для таких українців близько 30 тисяч гривень", - сказала вона.

Дещо іншої думки щодо загального економічного ефекту "Великого будівництва" дотримується аналітичний центр Ukraine Economic Outlook. Він оцінює мультиплікативний ефект від будівництва доріг в 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню.

Керівниця KSE Institute ("Київська школа економіки") Наталя Шаповал відмітила позитивний ефект на суміжні галузі на прикладі Закарпатської області, яка у 2020 році була визначена як пріоритетна для «Великого будівництва».

"Наприклад, в Закарпатті майже ніколи дороги не будувалися, і тут вперше люди побачили ці відремонтовані дороги. Це, наприклад, значний ефект на інфраструктуру, значний ефект на туризм і безпосередньо на життя людей, тому що в тому ж Закарпатті дуже низький рівень використання послуг охорони здоров’я, бо швидкі не можуть швидко рухатися поганими дорогами", - сказала вона.

Позитивний вплив покращення якості українських доріг зазначають і ті, хто безпосередньо заробляє, працюючи на них. Голова Ради регіону учасників Асоціації міжнародних автоперевізників Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської областей Валерій Шумський зазначив, що перевізники заощаджують до 200 тисяч гривень на рік на експлуатації одного вантажного автомобіля завдяки відремонтованим дорогам.

"Зараз після завершення капітального будівництва витрати становлять від 28 до 35 літрів на 100 кілометрів (раніше були 35-45 літрів). Тобто, економія близько 7-10 літрів на 100 кілометрів. За один рік вантажівка проїжджає близько 100 тисяч кілометрів. Таким чином, економія на один автомобіль складає - 10 тонн дизельного палива. Якщо брати в середньому вартість дизельного палива 20 гривень за літр, то економія складає близько 200 тисяч гривень на одну вантажівку за один рік. Таким чином, для підприємства з 10 автомобілів, економія за рік може становити - 2 мільйонів гривень, що дає можливість розвиватись та оновлювати рухомий склад", - сказав Шумський.

Проте, для суспільства найголовнішим питанням щодо доцільності будівництва доріг в таких масштабах є використання на цю галузь майже половини коштів спецфонду для боротьби з коронавірусом, а це майже 32 мільярди гривень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що інвестиції в дороги – це інвестиції в подолання наслідків пандемії.

"Так звані кошти на дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні. Останні дослідження показують надзвичайно велику ефективність і мультиплікатор у частині створення робочих місць, а також у частині мультиплікатору по наповненню бюджету, сплати податків і виконанню відповідних соціальних функцій", - сказав він.

Проте для частини суспільства, змученого пандемією та проблемами у системі охорони здоров’я України, такі витрати виглядають як "бенкет у чуму".

Тільки час покаже, наскільки ефективними антикризовими ліками є "Велике будівництво", проте уже зараз можна сказати, що, як мінімум, в багатьох регіонах країни на якийсь час нарешті з’являться пристойні дороги, і українці зможуть проїхати ними без ризику втратити колеса.

Павло Степанець

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