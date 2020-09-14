Дві хвилини на крадіжку. Як технічний прогрес допомагає автокрадіям цупити машини

Вони чатують під вікнами вашого дому чи на закритій парковці. І їх не зупинять ані камери відеоспостереження, ані сигналізація, ані спеціальні блокатори замків. Найнадійніші захисні системи ваших авто для них - дитячі забавки. За лічені хвилини вони вкрадуть ваше авто. Допомагає їм у цьому надсучасна техніка, яку запросто можна придбати в Україні.

Найсучасніший злодійський чудо-пристрій, який допомагає не тільки відчинити машину, але й завести її, вже прямує до арсеналу українських грабіжників. «Цей пристрій з’явився близько місяця тому. Буквально за пару місяців він буде і в Україні», - розповідає «Грошам» власник салону із захисту авто Юрій Серветник.

Його слова підтверджує Дмитро, який колись сам цупив машини, а зараз без проблем постачає в Україну найсучаснішу злочинну техніку. «Я абсолютно впевнений, що жодної відповідальності за свою діяльність не матиму», - каже він «Грошам».

Які саме марки авто під прицілом цьогоріч? Чи можна взагалі вберегти свою дорогу серцю автівку від професійних злодюг?

Коли правоохоронці не допомагають

Віталій Волокітін паркувався на одному й тому майданчику біля будинку щодня. І ніколи не думав, що з його автомобілем може щось статися, що одного разу не знайде свою машину там, де її залишив. «Я поставив авто на парковці і піднявся до себе у квартиру. А вранці виявив, що замість моєї машини вже стоїть інша», - розповідає він.

Кілька хвилин Віталій відчайдушно хапався за думку: а, може, запаркувався деінде? Поспіхом спустившись вниз, на майданчик, зрозумів: машину вкрали.

«Я проїхався по всіх околицях, може, авто у двір закинули, як це, зазвичай, буває, але у дворах я його не знайшов. Одразу ж набрав поліцію», - згадує він.

Свою «Хюндай» американського виробництва Віталій купив лише півроку тому. Гроші на неї збирав кілька років. Встиг обладнати лише джі-пі-ес трекером. Саме він показав, що поцупили автівку опівночі.

«Був вихідних. У нас тут люди гуляли, шашличок їли… Машина стояла, її було добре видно. Думаю, її так відкрили, що просто жодних підозр не викликали», - каже Віталій.

Здавалося б, час не втрачено, безліч відеокамер та ймовірні свідки - є всі шанси відшукати машину за гарячими слідами... Втім, за цілий тиждень від правоохоронців чоловік не отримав жодної інформації.

«Правоохоронці, як правило, брешуть, мовляв, ми там «на хвості», ми там «вистежуємо, чекаємо». Але насправді все це просто стандартні фрази», - розповів «Грошам» власник агентства з пошуку вкрадених авто Максим Шкварко, до якого по допомогу звернувся Віталій.

Максим розпочав власну справу після того, як сам став жертвою викрадачів. Його червону Мазду злодії поцупили торік на парковці супермаркету. Просто посеред білого дня і прямісінько під об’єктивом камер спостереження.

«Я сам шукав камери, які зафіксували мою машину, сам складав маршрут викрадення, сам домовлявся із крадіями про викуп моєї машини», - розповідає Шкварко.

3,5 тисячі доларів і чотири місяці безупинних пошуків. Спочатку він знайшов її у Харкові. Там на ній каталися місцеві… поліціянти. Після скандалу, правоохоронців відсторонили. Здавалося б, за таких обставин, машину Максиму віддадуть. Але ні! Слід червоної Мазди знову загубився. Через якийсь час її знайшли у Чернівцях. Місцеві мешканці, впізнавши у своїй нещодавно купленій автівці машину Максима, самі повернули її чоловіку…

Найнезахищеніші

Торік жертвами автомобільних злодіїв стали понад шість тисяч українців. В топах крадіїв щороку - інші марки.

«У 2017-2018 роках в тренді були Мазди. У 2020 році дуже сильно пішли вгору автомобілі марки Хюндай, КІА – Корея», - каже колишній співробітник відділу поліції з розшуку вкрадених авто Микола Чешко.

Все залежить від новинок, які розробили на ринку злодійської техніки…

Постачальник техніки автокрадіям Дмитро показує «Грошам» пристрій, який лічені хвилини відкриває автівки марки Рено. Ще один – дуже схожий. Але призначений для Ренжроверів, Фордів та Вольво.

Один такий грабіжницький ключ коштує більше тисячі євро. Втім, витрачені гроші злодій повертає собі з першої ж вилазки, певен професійний автокрадій Дмитро. Він розповідає, як років з 15 почав красти, в першу чергу, автомобілі. І як відсидів за свої злочини 14,5 років. «Вирішив щось міняти», - каже він.

Однак із системи Дмитро так і не вийшов, лише дещо перекваліфікувався. Вже 8 років він розробляє і постачає найновітнішу злодійську техніку крадіям на території всього пострадянського простору. І точно знає, що тепер в’язниця йому не загрожує. «Бо це не злочин, - каже він. – Я продаю і розробляю прилади, які допомагають відкрити автомобіль. Те, що їх купують люди, які крадуть машини, - не моя провина. Я не поліція моралі. Це все одно, що притягувати до відповідальності виробника сокири за те, що нею хтось когось вбив».

Тут Дмитро правий. Адже свій товар презентує як прилад аварійного відкриття автомобілів. Мовляв, для спеціальних сервісних служб, у тому випадку, якщо власник згубив чи зламав свого ключа. За таке притягти до відповідальності юридично неможливо.

«Технічно крадії знаходяться на кроків 5-10 попереду правоохоронних органів взагалі. Поліції для того, щоб зробити якусь дію, необхідно подати законопроект, прийняти закон. За цей рік-півтора техніка йде вгору і вже те, що вони зробили півтора року назад, просто неактуально», - розповідає Микола Чешко.

Відсотків 80% поцуплених цьогоріч машин, - американські. Попит породжує пропозицію. Як правило, їх крадуть за допомогою так званого ретранслятора. Цей прилад у вигляді брелока з’явився ще 20 років тому. Та розробники швидко адаптують їх під потреби ринку. Дмитро показує «Грошам» один, з антенкою, - остання модель.

«Ця антена має більше радіочастот. Окрім європейських, він відкриває авто американського виробництва. Практично всі моделі Хюндай, Кіа, Форд і досить багато моделей Мазда. Ще Фольксваген, Ауді, Фіат. Ну, Порш не відкриє», - розповідає Дмитро.

Американські авто крадуть, переважно, аби розібрати на запчастини. Віталій боїться, що так станеться і з його машиною: «Думаю, що її будуть розбирати. Я брав машину з мінімальними пошкодженнями, з американського аукціону. Мабуть, її вкрали саме для цього».

Справжньою грозою для автівок стане новий криптограбер Пі-31. У злодійських колах його охрестили тетрісом. «Цей пристрій зчитує сигнал системи кейлос, формує новий сигнал-відповідь, що дозволяє за дві хвилини відкрити автомобіль, завести його та поїхати», - каже власник салону з захисту авто Юрій Серветник.

«Тетріс» небезпечний для машин із системою «вільні руки». Він не лише відчинить двері, але й заведе двигун. І якщо ретранслятору, аби скопіювати код рідного ключа, потрібно бути на відстані кількох метрів до нього, то «тетрісу» контакту з рідним ключем не потрібно взагалі.

«Про нього вже дізналися розробники охоронних систем. Вже зараз хтось буде шукати захист від нього, виробнику невигідно», - розповідає Дмитро.

Вартість «тетрісу», - понад 20 тисяч євро. Дорого, але він відкриває колосальні можливості для злодіїв, тому і купують. Експерти кажуть, за кілька місяців він з’явиться в Україні. Дмитро вже приймає на цей пристрій передоплату, адже замовлення вже є. А чи можливо захиститися від такого звіра злодійської техніки?..

Захист є, лише плати

Працівники автоохоронних компаній вже готові вам запропонувати захист. Тільки плати гроші.

Перша опція – автомобіль в охороні. І, якщо спробувати його відчинити, верещить сирена. Наступна опція – імобілайзер. Він, окрім двигуна, блокує і систему «кейлос». Без спеціальної мітки ключ просто не буде працювати. «Якщо відійти від автомобіля, тобто якщо мітка буде понад 30 метрів від авто, то рідний ключ перестане відчиняти машину. Кейлос не працює, ключ не працює, і викрадач вже нічого не зможе зробити», - каже Юрій Серветник.

Такий імобілайзер коштує 300 доларів.

Значно дорожче, близько тисячі зелених, доведеться викласти за штирі у дверях. Їх встановлюють переважно на дорогі автівки, аби захистити від розбору. Штирі, просто не дадуть крадію відчинити двері, навіть якщо вдасться їх розімкнути.

«Якщо автомобіль дуже коштовний, наприклад БМВ, або Мерседес, його поцупити дуже важко. Тому крадії розбивають скло, проникають в салон і виймають повністю торпеду автомобіля», - розповідає Юрій Серветник.

Так сталося із фронтменом гурту «Дилема» Євгеном Бардаченком на відпочинку в Італії.

«Я відкриваю з ключа автомобіль, відкривається багажник, немає речей… Жінка моя проходить вперед, відкриває передні двері і просто закриває очі руками, починає плакати, кричати…», - згадує він.

Салон його новенької Ауді випатраний вщент. «Я дивлюсь в машину, а там – жесть. Вся торпеда розірвана. Вирвано все, що в салоні. Спідометр, навігаційна система…», - розповідає Євген.

На додачу, все це відбувалося в день від’їзду додому. Всі особисті речі і дрібну техніку, яку вже запакували у машину, так само поцупили. Автомобіль Євгена не був обладнаний жодними засобами захисту. Але усі витрати - а це майже пів мільйона - покрив страховий поліс. Заплатити довелося лише за евакуацію машини з Італії до Києва – 1700 євро.

Євген певен - немає такого захисту, із яким би злодюги не впоралися: «Мені писало дуже багато людей, хто ставить ці всі сигналізації. І штирі у двері зачиняють, і бронеплівки на вікна, щоб не розбили… А якби ви поставили те, то не забрали б у вас те… А ми собі подумали: найнадійніший спосіб - це Каско»,

За страховку своєї майже нової Ауді співак платить приблизно 2 тисячі доларів щороку. Повний пакет засобів захисту авто коштуватиме 3,5 тисячі. Лише вам вирішувати, якому методу захисту довіряти. Варто лише пам’ятати, що кожен із них має свої недоліки.

«Якщо ви забули в автомобілі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ви вже Каско не отримаєте. Дуже багато людей на цьому паляться», - нагадує колишній співробітник відділу поліції з розшуку вкрадених авто Микола Чешко.

А жодна захисна система не може дати 100% гарантію. Кожен девайс, за який ви чимало заплатите, допоможе лише виграти час. Тож ви зможете почути, що вашу автівку крадуть і викликати поліцію. Або ж злодій просто не захоче морочити собі голову.

«На 90 відсотків вас врятує звичайна наклейка якоїсь протиугонної системи. Уже через це крадій може пройти повз вашу машину», - каже власник агентства з розшуку вкрадених авто Максим Шкварко.

Якщо ж машина вже «випарувалася» з-під ваших вікон, потрібно діяти негайно.

«Допомогти людині можна лише до тижня часу після крадіжки. Через сім днів стерті всі камери спостереження, інформація уже зникає», - каже Максим Шкварко.

Якщо машину не розібрали, а перепродали, шанси її відшукати є. Тож якщо не пощастило – не зволікайте. Адже ви тепер знаєте: нові, майже бездоганні крадійські прилади уже близько.

Олена Мединська