Непомітні алмази. 10 дивовижних ігор 2021 року, які ви даремно пропустили

УНІАН продовжує підбивати підсумки року. Цього разу ми вирішили згадати про прекрасні ігри, які були незаслужено проігноровані широкою аудиторією. Проекти зі списку дарують унікальні враження і запам'ятовуються сильніше будь-яких блокбастерів. Ось чому так важливо знати їхні імена. Інші подробиці – в нашій свіжій добірці.

В матеріалі про кращі Ігри ми згадували, що 2021 рік видався небагатим на великі релізи. Це дійсно так — якісних блокбастерів не вистачало. Значну частину проектів перенесли на 2022-й, а гучні осінні новинки виявилися відверто поганими. Через описану ситуацію складається враження, що ігор в цілому було мало, проте його легко розвіяти.

Потрібно всього лише поглянути на інді-сцену і сегмент проектів від невеликих видавництв. У 2021 році ця частина індустрії подарувала користувачам безліч дивовижних шедеврів. Ось тільки вони часто залишалися непоміченими широкою аудиторією, так як володіли мізерним рекламним бюджетом і не могли похвалитися передовою графікою. Доводилося покладатися на сарафанне радіо, а воно зазвичай спрацьовує на довгій дистанції, та й то не завжди.

І це нечесно, адже маленькі шедеври від незалежних студій і невеликих видавництв часом дарують незабутні враження. Щоб хоч трохи відновити справедливість, редакція УНІАН підготувала сьогоднішній матеріал. Ми відібрали десятку дивовижних ігор 2021 року, які пропустила більшість користувачів, і детально пояснили, чому вони варті уваги.

10. Operation: Tango

Цього року беззаперечним королем кооперативних ігор стала It Takes Two. Однак Operation: Tango має таку ж концепцію, як творіння Hazelight, і гідна не меншої уваги. Проект виконаний в шпигунському антуражі і присвячений порятунку світу від навислої над ним загрози. Головні герої — це агент і хакер, якими стають користувачі. У кожного персонажа є свої навички та пристрої для подолання перешкод.

В Operation: Tango всі випробування вимагають злагоджених спільних дій, через що розмови стають невід'ємним елементом геймплея. Завдання вийшли різноманітними і винахідливими — користувачам нерідко доведеться помислити над їх вирішенням. Важливо і те, що гра не стоїть на місці: в ній постійно змінюється оформлення локацій і з'являються нові способи взаємодії між героями. Завдяки цьому Operation: Tango бадьоро проходиться до самого кінця.

9. Before Your Eyes

У сучасних умовах по-справжньому унікальні ігри перетворилися на рідкісне явище. І якщо такий проект все ж "народжується", то його обов'язково потрібно підтримати покупкою і хорошим відгуком. Before Your Eyes — якраз такий випадок. Ця наративна гра перетворює моргання очей в елемент управління.

За сюжетом головний герой помер, а його душа вирушила в загробний світ. Але перед цим вона повинна розкрити історію свого життя міфічному поромнику. Той переносить гравців в найважливіші спогади протагоніста, які перемикаються за допомогою моргань перед веб-камерою. Користувачам належить глибоко зануритися в минуле героя і дізнатися його сокровенні таємниці. Крім незвичайної механіки і чуттєвої історії, Before Your Eyes радує філософським підтекстом. Вона дає відчути швидкоплинність життя і важливість окремих теплих моментів.

8. Ender Lilies: Quietus of the Knights

Позамежність — це вимерлий край, де після дощу смерті всі живі істоти перетворилися в божевільних осквернених. Але одного разу в напівзруйнованій церкві з'явилася справжня дівчинка Лілі. Героїні належить досліджувати вороже оточення і битися проти страхітливих ворогів, щоб не стати здобиччю. Ender Lilies чіпляє готичною стилістикою, елементами метроідванії і продуманою бойовою системою.

У битвах можна застосовувати численні навички, магію і кілька видів зброї. А ще в грі хочеться постійно вивчати рівні і повертатися в уже пройдені місця, щоб знаходити там секрети за допомогою недавно набутих здібностей. В цілому Ender Lilies можна порівняти з Metroid Dread, тільки у неї інший антураж і значно менший бюджет.

7. Unpacking

Здавалося б, як може сподобатися проект про розпакування речей в новому будинку? Адже це клопіткий процес, який ще й забирає купу часу. Але у віртуальному середовищі він відчувається інакше, особливо укупі з декількома ігровими умовностями. Unpacking дарує неймовірне відчуття розслаблення і знімає втому. Проходження проекту можна порівняти з довгим сеансом медитації, коли вдається відкинути все зайве і зосередитися на одному процесі.

У грі реалізований дуже простий геймплей: потрібно брати предмети і ставити їх на разні місця в квартирі. Єдина умова — дотримуватися звичних побутових норм. Наприклад, не можна поставити тостер у вітальні, а комп'ютер – у ванній. Решта залишається на розсуд гравця — можна облаштовувати "гніздечко", згідно зі своїми побажаннями і вподобаннями.

6. Black Book

Як і в інших ігор зі списку, в Black Book є своя особливість — антураж слов'янських міфів. Він реалізований з великою повагою до першоджерела, завдяки чому виникає бажання досконально вивчити світ проекту. Дослідження часто супроводжуються битвами із застосуванням карт. Користувачам потрібно збирати заклинання і складати колоду, щоб ефективно розправлятися з противниками.

Основна сюжетна лінія в Black Book присвячена Василині — юній чаклунці, яка жадає воскресити свого коханого за допомогою артефакту "Чорна книга". Завдання в проекті захоплюють відмінними історіями і незвичайними обставинами. А варіативне проходження квестів підвищує загальний інтерес і змушує думати про наслідки під час прийняття рішень.

5. The Forgotten City

Студія Modern Storyteller створила The Forgotten City на базі The Elder Scrolls V: Skyrim. Спочатку автори випустили модифікацію, а потім перетворили її в самостійний проект. Гра переносить користувачів на дві тисячі років назад — в прокляте римське місто, яке опинилося всередині часової петлі. Основна мета в The Forgotten City — розкрити таємницю поселення і розірвати цикл. Для цього потрібно провести масштабне розслідування: розпитувати жителів, шукати докази і розгадувати головоломки.

Вибір гравця при проходженні має ключове значення, так як він визначить долю міста і жителів. Битви в проекті теж є, проте насильство рідко допомагає домогтися бажаного результату. Окремої згадки заслуговує атмосфера The Forgotten City, яка дозволяє відчути себе античним детективом в дуже напруженій обстановці.

4. F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Гра виступає в тому ж жанрі, що і Ender Lilies: це знову суміш екшену і метроідванії з видом збоку. Але зате антураж в F.I.S.T. зовсім інший — користувачі відправляться в дизельпакове Місто Факелів і битимуться з Легіоном Роботів. За сюжетом головний герой Райтон хотів врятувати свого друга з ув'язнення, але раптово опинився в центрі зловісної змови, з якої не вийде легко вибратися.

Згідно з традиціями метроідванії, в грі є прокачування і здібності, які допомагають знаходити секрети. Навички також активно застосовуються в боях: Райтон вміло орудує своєю механічною рукою і може наносити найрізноманітніші удари. Додайте сюди безліч видів ворогів, і вийдуть бійки, від яких неможливо відірватися.

3. Chicory: A Colorful Tale

Іноді розробникам вдається вибудувати неймовірно захоплюючу гру навколо однієї простої ідеї. У Chicory: A Colorful Tale цим центральним елементом стало малювання. Користувачі перевтілюються в головного фаната Цикорії — художниці-суперзірки, яка володіла чарівним Пензлем. Коли вона пропала, зі світу зникли всі фарби. Тепер тільки головний герой може заново наповнити оточення кольорами. У проекті гравці вільні малювати скрізь, де тільки захочеться.

Однак застосовувати пензель потрібно і для справи, наприклад, для вирішення загадок. При проходженні пазли поступово ускладнюються, але і головний герой отримує нові навички, щоб долати перешкоди. Концепція Chicory: A Colorful Tale справді звучить просто, але в гру швидко занурюєшся кожною клітинкою тіла. А після фіналу відчуваєш дике бажання ще раз пережити цю неймовірну пригоду.

2. Wildermyth

Це тактична рольова гра з процедурною генерацією. Звучить до болю знайомо — для повного набору не вистачає хіба що карток. Однак на практиці Wildermyth відрізняється від своїх побратимів за жанром неймовірною глибиною. У грі є багато унікальних героїв і сотні навичок, які дозволяють експериментувати з бойовими стилями в покрокових сутичках. Випадкові події складаються в повноцінну історію, а рішення протягом кампанії впливають на долю і вміння персонажів.

Підлеглі гравця володіють характером і уподобаннями, а відносини між ними формуються протягом всієї подорожі. І це далеко не повний список особливостей. Wildermyth також радує механікою старіння, кооперативом і оригінальною паперовою стилістикою. Разом перераховані елементи формують цілісний проект, який гідний звання перлини свого жанру.

1. Road 96

Гра від творців Valiant Hearts і Memories Retold не могла опинитися за бортом цього списку. Road 96 — це пригода з процедурною генерацією та безмежною варіативністю. У проекті розповідається історія про спробу безіменного головного героя покинути авторитарну країну Петрію. Протагоніст повинен автостопом дістатися до кордону, але в Road 96 важлива не мета, а шлях.

Гравці зустрінуться з десятками шикарно прописаних персонажів і потраплять в купу незвичайних ситуацій. При проходженні доведеться постійно приймати рішення, які обов'язково вплинуть на долю нових знайомих і, може, навіть цілої країни. А головне, що кожна подорож в Road 96 буде однаково захоплюючою і хвилюючою.

Назар Степорук