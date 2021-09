Японський Шерлок Холмс і його дивовижне розслідування. Огляд гри Lost Judgment

Хороша детективна історія – це вже привід пройти гру. А у свіжій Lost Judgment сюжет доповнений японським колоритом і видовищними боями. Однак не варто поспішати купувати новинку. Є одне важливе "але". Про які мінуси гри йде мова – розповідаємо у нашому огляді.

Створити хорошу детективну гру набагато складніше, ніж здається. Для початку потрібно придумати цікаве розслідування в якості сюжетного фундаменту. А на додачу до нього знадобиться реалізувати комплекс геймплейних механік, які допоможуть вжитися в роль слідчого і будуть добре поєднуватися між собою.

З цієї причини за останні п'ять років вийшло не так вже й багато добротних детективних проектів. З ходу можна згадати Return of the Obra Dinn, The Red Strings Club та Judgment. Остання на момент релізу була темною конячкою: багато хто сумнівався, що спін-офф Yakuza про слідчого – це хороша ідея. На щастя, побоювання не виправдалися. Ryu Ga Gotoku Studio випустила міцну гру із захоплюючою історією та виразними персонажами.

Judgment напевно виправдала фінансові очікування розробників і видавця в особі SEGA, а інакше проект не переріс би в серію. Продовження детективного бойовика отримало назву Lost Judgment і обіцяло стати не гіршим за попередника. Чи вийшло у студії повторити успіх і представити чергову порцію інтригуючих пригод японського Шерлока Холмса – розповідаємо нижче.

Неспокійна Японія

Розповісти про сюжет Lost Judgment – важке завдання. Навіть якщо розкрити тільки зав'язку, все одно буде важко обійтися без спойлерів. Причиною тому служить довга підводка і початкова побудова оповідання, де кілька ліній перетинаються в одній точці. Але давайте якось пробувати. Події Lost Judgment розгортаються на двох локаціях – вигаданому токійському районі Камурочо, відомому всім фанатам Yakuza, і частини міста Йокогама. Пост головного героя як і раніше займає детектив Такаюкі Ягамі, якому допомагає його друг Масахару Кайто.

На цей раз дуету належить з'ясувати всі подробиці вбивства викладача старшої школи. Справа вийшла більш ніж заплутаною. Вона пов'язана і з самогубством учня чотирирічної давності, і з поліцейським, якого затримали за непристойну поведінку по відношенню до дівчини в метро, і зі знаменитою вуличною бандою з Йокогами. Як саме всі ці факти шикуються в одну лінію, належить з'ясувати користувачам, але головне, що вони все ж складаються разом в рамках логічного і стрункого оповідання.

Від екрану не відірватися

Історія в Lost Judgment постійно виляє і змушує дивуватися. Вона вміло сплутує карти і розкриває нові деталі, які мотивують з ще більшим ентузіазмом кидатися у безодню розслідування. Сценаристи Ryu Ga Gotoku зуміли сплести разом всі сюжетні нитки і дати вичерпну відповідь на кожне з питань користувачів. Спостерігати за тим, як окремі фрагменти оповідання стають під один знаменник, а заодно підкидають нову інтригу, по-справжньому захоплююче. Фінал теж не розчарував: він підвів акуратну риску під чудовою детективною історією.

Радує і реалістичність сюжету, який глибоко розкриває конкретні проблеми. Частина з них найбільше актуальна для Японії, але ось, наприклад, знущання у школі зустрічаються по всьому світу. Сценаристи проаналізували, чому діти так поводяться, і навіть запропонували спосіб вирішення проблеми — нехай і наївний, але це значно підсилює історію. Такий же ефект створюють драматичні моменти, які виникають майже в кожному розділі. Вони підвищують градус напруження і допомагають розкритися персонажам, причому часом з вельми несподіваних сторін.

А якщо в сюжеті показуються пафосні сцени, то вони виглядають, як влиті. Припустимо, персонаж – це такий бандюган з Йокогами, який відмінно володіє бойовим мистецтвом. Веде він себе відповідно образу. Його пихатість не викликає відторгнення. Герої загалом вийшли зрозумілими і запам'ятовуються. Серед них є як яскраві особистості, так і звичайні люди, яких легко зустріти на вулицях Токіо. Такий колорит укупі з ретельним опрацюванням характерів персонажів змушує ще сильніше закохатися в Lost Judgment. І ось ми хвалимо історію, хвалимо, але ж локалізацію в гру не додали – навіть на рівні субтитрів. А англійська в ній сувора: купа юридичних термінів, сленгу і крилатих фраз. Доводиться регулярно заглядати в словник, і це дійсно псує враження.

Вшир теж добре

Постановку завдань теж можна записати до переваг Lost Judgment. У грі є багато геймплейних механік, які чергуються на місіях. Користувачам пропонують стежити за підозрюваними, ховатися і відволікати від себе увагу; фотографувати об'єкти, виконуючи певні умови; лазити по будівлях з постійним контролем витривалості; брати участь в гонитві, де потрібно вчасно виконувати вказівки на екрані (QTE). Думаєте, перелік закінчено? Аж ніяк! Ягамі вміє застосовувати детективний режим для пошуку доказів. На їх основі відбуваються певні висновки і з'являються нові цілі. У головного героя також є арсенал з чотирьох гаджетів, кожен з яких застосовується в конкретній ситуації. Наприклад, дрон допомагає оглядати територію з висоти, а пристрій для уловлювання звуків — ну тут складно не здогадатися.

І це тільки основний набір механік, але ж в Lost Judgment є ще й додаткові геймплейні рішення, які зустрічаються один або кілька разів за гру. Наприклад, пошук зачіпок при детальному огляді фотографії та спроби подружитися з котами. Не всі з цих елементів вдалі, але загалом різноманітність позитивно впливає на враження від гри. При проходженні створюється відчуття, що Lost Judgment рідко повторюється і намагається захоплювати новими заняттями.

Недолік в цьому геймплейному бенкеті один – простота кожної з механік. Візьмемо хоча б стелс, про який не згадувалося вище. Якщо виникає необхідність рухатися приховано, то гравець повинен просто пройти по заздалегідь прокладеному розробниками маршруту: подолати низку скриптів і посміятися над примітивним штучним інтелектом. І так буквально у всьому. Паркур включається лише в окремих епізодах і дозволяє рухатися по прямовисній поверхні в строго обмежених рамках, під час погонь керування стає напівавтоматичним, а при переслідуванні мети дуже важко провалитися. Ось і виходить, що різноманітність величезна, але реалізація механік занадто схематична.

Детектив від народу

Декількома рядками потрібно удостоїти і додаткові завдання. Вони діляться на розслідування у відкритому світі та шкільні справи. У більшості другорядних квестів є маленькі захоплюючі історії. Мені, наприклад, дуже сподобалося полювання за іншопланетянами, яке розкрила сімейні проблеми персонажів і трохи зачепило любовну лінію. Навіть в рамках таких ось міні-сюжетів розробники намагаються дивувати і веселити гравців.

Побічні квести у відкритому світі також мають цікаву структуру. Для їх виконання потрібно застосовувати спеціальний додаток в телефоні Ягамі. Він робить пошук серед соціальних медіа на основі ключових слів, які видаються користувачеві. Після цього на екрані показується, хто і де згадував потрібну тему. Далі гравець повинен відсіяти зайве і прибути в правильну точку, щоб завдання продовжилося. Щоправда, коли читаєш повідомлення, які виступають зачіпками, легко помилитися і вирушити по помилковому сліду. Це додає біганини, якої в додаткових місіях і так забагато. Добре хоч швидке переміщення світом реалізовано більш ніж адекватно. Викликаєш таксі і можеш вирушити в одну із зазначених точок.

Кунг-фу та айкідо

Над усіма згаданими механіками в Lost Judgment височіє бойова система. Її опрацьовували набагато ретельніше, ніж стелс, паркур, погоні та інше. Коли приходить черга битв, проект перетворюється в добротний beat 'em up. Головний герой володіє трьома бойовими стилями – журавля, тигра та змії. Перший розрахований на битви проти великого натовпу, другий орієнтований на сутички з одним або двома суперниками, а третій змушує діяти від оборони і дозволяє залякувати недругів. Перемикатися між ними можна у будь-який момент бійки.

Кожен із стилів дозволяє виконувати звичайні і посилені удари, а також комбінувати їх. Як виглядатимуть серії атак, описати складно. Ягамі часом виконує такі піруети, стрибки, кидки і сальто, що диву даєшся. Однак його рухи завжди відчуваються плавними і неймовірно видовищними. За акробатику в Lost Judgment явно відповідали професіонали, і вони зі своїм завданням повністю впоралися.

До загальних дій кожного стилю також відноситься можливість хапати суперника, ставити блок, ухилятись та накопичувати енергію. Останнє дозволяє активувати спеціальний режим, який відкриває доступ до особливо сильних ударів. Вони супроводжуються окремими анімаціями і виконуються за певних умовах. Наприклад, Ягамі розганяється, їде кілька метрів по землі і б'є з коліна по голові лежачого суперника. Виглядають такі моменти чудово, хоча до кінця проходження ці короткі ролики трохи приїдаються. Також варто зазначити, що кожен стиль має певні особливості. Наприклад, тигр відкриває заряджену атаку, яка пробиває ворожий блок.

Загалом бойова система Lost judgment побудована на фундаменті Yakuza. Вона легка в освоєнні, добре передає відчуття від нанесення ударів і дозволяє насолоджуватися візуальним виконанням прийомів. При проходженні користувач буде постійно накопичувати досвід і відкривати нові навички. Їх тут аж 184, тож будь-який стиль можна збагатити безліччю активних умінь. Єдина вада битв – нечесна поведінка окремих босів. Главгади володіють серіями атак, які не перериваються, а самі можуть вклинити свій випад в будь-яку комбінацію гравця.

Завжди є чим зайнятися

Відкритий світ Lost Judgment – це пісочниця, де можна вдосталь розважитися. На вулицях Камурочо і Йокогами розкидані Магазини для покупки витрачених предметів і одягу. Екіпірування дає бонуси до характеристик головного героя –захисту, шкоди, опіру оглушенням тощо. Поруч з торговими точками знаходяться ресторани і забігайлівки, де можна покуштувати різної їжі, а також зали з аркадними автоматами. Ryu Ga Gotoku додала в Lost Judgment двадцять класичних проектів SEGA. Однак мені найбільше сподобалися спортивні та танцювальні міні-ігри. Це відмінні активності, якщо хочеться відволіктися від основної історії.

Виглядає гра загалом нормально, хоча графіку передовою не назвеш. Об'єкти оточення занадто незграбні, і їм вочевидь не вистачає деталей. Моделі персонажів виконані краще, але й тут не обійшлося без недоліків – досить поглянути на волосся окремих дівчат в проекті. А от освітлення поставлено добре – в калюжах навіть помітні віддзеркалення.

Грати або не грати

Lost Judgment вийшла не гіршою за попередника, а місцями навіть кращою. Як мінімум в плані сюжету. Ось тільки без знання англійської насолодитися історією не вдасться, а якщо брати до уваги лише геймплей, то будуть помітні деякі вади. Гра багата і різноманітна, має цікаву бойову систему, але іноді її геймплею бракує глибини. Тому у підсумку скажемо так: якщо мова не перешкода і любите детективи, обов'язково долучіться. Іншим слід подумати, чи подобаються їм такі проекти, щоб купувати їх виключно заради геймплею.

Оцінка УНІАН: 8

Назар Степорук

