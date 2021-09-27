"Щеплені хворіють теж". Як цьому сприяють підробні сертифікати та медики-антивакцинатори

В Україні складається парадоксальна ситуація. Рівень інфікованих COVID-19 зростає, влада агітує українців якнайшвидше щепитися, але навіть тим, хто готовий, часто-густо відмовляють у вакцині. Інші ж просто купують підробні сертифікати.

Багато свідомих українців, які розуміють загрозу COVID-19 і мають бажання вакцинуватися, виявляється, стикаються з відмовою у щепленні. Так сталося і з агентом "Грошей".

"Не витрачайте наш час і свої нерви"

Усе почалося із того, що я, як свідома громадянка, вирішила вакцинуватися від коронавірусу. Аби не стояти у київських заторах дарма, я вирішила записатися заздалегідь. Зареєструвалася на сайті хелсі.мі за порадою сімейної лікарки… Словом, ніщо не віщувало проблем… Але з’ясувалося, що не все так легко", - розповідає Леся Подинська.

Чекати довелося два тижні. Однак приїхавши у визначений день і час у "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району, та навіть заповнивши згоду на вакцинацію, агенту "Грошей" у щепленні відмовили.

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"20 хвилин чекаємо, якщо не назбиралося шестеро людей, ми не можемо відкрити флакон", - повідомили в маніпуляційному кабінеті медсестри.

Сказати, що агент "Грошей" була шокована, що їй просто вказали на двері – не сказати нічого. Але журналіста не так просто випровадити. Адже у кожного є право на вакцинацію!

"Ви не будете проводити щеплення? - Ні, ми не можемо! Я ж не можу за кожну дозу по півтори тисячі платити зі своєї кишені! Тому ні".

Тобто в цьому діалозі медична сестра зізнається, що за відкритий флакон керівництво закладу змушує їх платити власні гроші! А її колега це підтверджує. Ба більше, каже, що, якщо й на наступний день приїхати до них за щепленням, але не набереться шість осіб, можна буде отримати відкоша. Та називає спосіб, щоб отримати вакцину: "Якщо ви викупите ці дози у держави, будь ласка!".

На запитання, яким документом керуються у медичному закладі, розповідаючи пацієнтам такі речі, "Гроші" чують відповідь: "Це наказ МОЗ".

А, коли на підмогу працівниці амбулаторії кличуть старшу медичну сестру, вона теж посилається на наказ МОЗу та інструкцію до вакцин.

Втім, спекатися журналістки не так просто. Тому застосовуються й інші аргументи: "Ви витрачаєте наш час та свої нерви…".

Тобто, по-перше, медпрацівники відверто брешуть про наказ МОЗу, якого не існує. По-друге, виходить, їхній час цінний, а час людей, які добровільно прийшли на вакцинацію - ні.

"Якщо вам було відмовлено у вакцинації, то, по суті, ваше право на охорону здоров’я було порушено. Оскільки медична допомога, чим і є в даному сенсі вакцинація, була надана не вчасно. Ви можете не мати можливості на завтра, на післязавтра прийти, ви можете заразитися. Ба більше, дехто і так хвилюється, йдучи на вакцинацію, а, отримавши відмову, вдруге можуть і не прийти", - розповідає агент "Грошей" Леся Подинська.

"Відмовити не мають права"

Не хотів йти вдруге на вакцинацію мешканець Києва Сергій Праворенко. Як чоловік розповів "Грошам", він разом з дружиною потрапив у таку ж ситуацію, як і агент "Грошей": "Ревакцинація збіглася в часі з останнім днем нашого відпочинку в Одесі. Я скасував для себе останній день відпустки, планував, що, якщо буду себе після щеплення не дуже почувати, побуду вдома".

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Охочих вакцинуватися було аж четверо. Але і задля них медики відкривати вакцину не схотіли.

"Четверо осіб пів дня чекали. Ми їхали з Одеси без зупинок, щоб не пропустити ревакцинацію. Я сказав, що це сором. Що такого не може бути. Тепер я не хочу вакцинуватися і більше нікуди не піду, бо це якесь знущання над людьми", - розповів Сергій Праворенко "Грошам".

Неприємність ще й у тому, що родина Праворенків так поспішала з Одеси до Києва, що у автівці згорів глушник. Ремонт обійшовся у чотири тисячі гривень. Тож чоловік зостався без вакцини, та ще й нажив собі збитків. Ба більше, ні на гарячій лінії МОЗ, ні на гарячій лінії КМДА йому ніхто не допоміг. Всі оператори були "зайняті".

І хоча врешті дружина вмовила Сергія вакцинуватися вдруге, неприємні відчуття від першої спроби ревакцинації він не забуває.

А "Гроші" розповіли про ситуацію заступнику міністра охорони здоров’я Ігорю Кузіну. Він запевнив, що ампули з вакцинами проти COVID-19 дозволено відкривати "навіть якщо в пункті щеплення немає тієї кількості людей, яка охоча вакцинуватися тією кількістю, яка є саме в ампулі".

І мало того, що немає підстав не відкривати флакон. Економити препарати також немає жодної потреби! Навпаки, існує загроза того, що термін придатності вийде і вакцину доведеться утилізувати… Причому, за наші з вами гроші.

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"Утилізація 3 мільйонів доз вакцини буде вартувати приблизно 8-9 тисяч доларів…", - розповів "Грошам" Ігор Кузін.

Отже, офіційно: медики не лише можуть, але й повинні відкривати ампулу навіть задля одного охочого вакцинуватися. І якщо вам будуть відмовляти у вакцинації, бо, мовляв, препарат цінніший, ніж ваше здоров’я, ви вже знаєте, що це не законно.

Іноземцям - важче

А от іноземець Ідан не може вакцинуватися навіть за власні гроші. Його історія - суцільна трагедія. Хлопець проживає в Україні вісім років. І досі не має статусу біженця… Він втік до України з Іраку. Там його смерті хоче навіть власна сім’я, тому що він - християнин.

"Мені погрожували. Я боявся за своє життя. Тому що терористи вбивають християн. А особливо своїх, котрі навернулися. Вони просто відітнуть тобі голову, і все", - розповів Алаа Ідан Джетеб "Грошам".

Увесь час перебування в Україні Ідан воює з міграційними службами. А українські урядовці просто згубили його документи разом з паспортом. Він навіть виграв суд проти структури, але досі не має нічого окрім довідки про це. Вона ж не дає чоловікові жодних прав, навіть можливості вакцинуватися від коронавірусу.

"Я хотів, щоб мене вакцинували. Я прийшов у лікарню, чекав дві години. Прийшов лікар, він був розлючений. Коли я зайшов до кабінету, перше, що я зрозумів - він расист. Він сказав мені: "Ти не виглядаєш, як українець, до побачення". Він навіть не пояснив, чому я не можу отримати вакцину", - бідкається іноземець, розповідаючи свою історію "Грошам".

За словами медичної юристки Наталі Лісневської, в Конституції України зазначено, що іноземець, який на законних підставах перебуває на території України, має повне, рівне з громадянами України, право на медичну допомогу.

Згодом хлопець сам з’ясував, що він не може отримати вакцину, бо у нього не має ідентифікаційного коду - без коду його не можуть внести у базу.

"Для лікарів треба спеціальний припис від МОЗу, або розпорядження уряду, що ці люди також підлягають обов’язковій вакцинації, оскільки вони проживають в Україні і також впливають на нашу епідеміологічну ситуацію", - розповіла "Грошам" медична юристка Наталя Лісневська.

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А поки припису немає, іноземець Ідан має просто чекати. "Що якщо я завтра захворію на ковід і помру? Кого це хвилює?", - каже він.

Підробний сертифікат непідробної хвороби

Тим часом в Україні звітують: темпи вакцинації катастрофічно повільні. На сьогодні повний курс пройшли 5,5 мільйонів українців. Це всього лиш 12% населення! Тоді, як у Європі майже у всіх країнах ця позначка вже перевищила 50%.

Зокрема, у Польщі вакцинували вже 51% мешканців, у Франції – 65,5%, у Британії – 67,1%. Чехія та Угорщина – 55,7% та 57,5% відповідно. Австрія – 60,8% вакцинованих, Норвегія – 67,7%, Ісландія – 77,2%, Іспанія – 77,4%.

В Україні ж, на переконання експертів, просвітницька робота провалена. Заледве четвертина українців вірить, що повна вакцинація захистить їх від коронавірусу. І поки в уряді лякають обмеженнями для невакцинованих, люди кинулися… Зовсім не до лікарів.

Нові реалії змушують адаптуватися усіх, навіть шахраїв. Телеграм канали рясніють пропозиціями: зробимо сертифікат про вакцинацію. Кілька тисяч гривень і готово. Ви - серед обраних.

Таких ділків поліцейські викрили на Волині, Львівщині Хмельниччині, Чернігівщині. Попит непоганий: щодня одна "точка" збувала по 20 сертифікатів вартістю по півтори тисячі кожен. Документи роздруковували в домашніх умовах та розсилали їх поштою по всіх куточках країни.

Правда, з таким фейковим сертифікатом ви не поїдете за кордон, адже в Дії він не реєструється. Але можна оминути обмеження, якщо в Україні їх справді запровадять. Наприклад, вільно пересуватися, ходити в кафе та спортзали. Врешті – пред’явити роботодавцю.

І хоч у МОЗі хизуються, що "завдяки електронним інструментам" можуть "побороти будь-які підроблені довідки", "Гроші" вийшли на людей, які роблять реальні сертифікати про вакцинацію тим, хто насправді не вакцинований.

Таємний агент "Грошей", який погодився на фейковакцинацію, надав таким ділкам фото паспорта та ідентифікаційного коду. І гроші наперед – 6,4 тисячі гривень. За якийсь час сертифікат готовий. За словами нашого таємного агента, документ йому доставив кур’єр. Тепер – реєстрація його в Дії. І… все працює! Підробний документ підтягується!

Тобто чоловік не отримав вакцини, але документ про це має. Скільки ще таких, як він?

Втім, якщо ви спокусилися на таку аферу, то застерігаємо, можете заплатити за це чималий штраф – 150 тисяч гривень. В уряді планують прийняти закон, який ужорсточить відповідальність за підробку саме сертифікатів про вакцинацію.

"Ця відповідальність буде вводитись як для осіб, що підробляють ці сертифікати, так і для осіб, що замовляють підробку цих сертифікатів, тобто відповідальність буде з двох боків", - розповіла "Грошам" медичний юрист Наталя Лісневська.

Але набагато небезпечніше, якщо після купівлі сертифікату ви забажаєте вакцинуватися насправді, і зробити цього вже не зможете. Адже для системи ви вже вакциновані. Ба більше, якщо хвороба вас не обійде і ви потрапите в лікарню, що б з вами не трапилось, в статистиці ви будете вакциновані. І "допоможете" антивакцинаторам переконувати один одного, що важко хворіють навіть ті, хто отримав щеплення.

Повний сюжет про те, як деякі медичні працівники відмовляють українців від вакцинації, а також як підробні сертифікати вакцинації можна завантажити в Дію й чому це не просто злочин, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська

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