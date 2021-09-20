Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МВС та МОЗ не зупинятися у викритті осіб, які підроблюють документи про вакцинацію.

В Україні минулого тижня викрито трьох лікарів та сімох посередників, які надавали громадянам підроблені COVID-документи, вилучено 50 фальсифікованих міжнародних свідоцтв про вакцинацію, понад 100 результатів тестів.

Як повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це голова Національної поліції Ігор Клименко заявив на селекторній нараді під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля.

Зокрема, учасники наради наголосили на важливості протидії підробці документів, які засвідчують вакцинацію та відсутність захворювання на COVID-19.

Клименко доповів про результати перевірки щодо підроблення ковід-документів за минулий тиждень. Так, було проведено 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. З них 2 обшуки - в медичних закладах, та 2 — у туристичних агенціях. Було задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і сімох посередників у шести регіонах країни. Вилучено 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, 107 сфальшованих результатів ПЛР-тестів і заблоковано один телеграм-канал, через який розповсюджували такі документи.

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Прем’єр-міністр дав завдання МВС та МОЗ спільно з СБУ продовжити роботу з викриття осіб та припинення роботи веб-ресурсів, які займаються виготовленням та розповсюдженням підроблених документів.

Як повідомляв УНІАН, Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що продаж в Україні підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється "на справжню нелегальну індустрію".

За його інформацією, ціна за негативний ПЦР тест – 500 грн, за сертифікат про вакцинацію – 2 тис. грн, за сертифікат з внесенням даних до "Дії" – 2,5 тис. грн.

Автор: Віталій Саєнко