На Львівщині кількість випадків коронавірусу зросла більш як у двічі, а на Волині – утричі.

На заході України збільшується кількість випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, це фіксується на Львівщині, Волині та Івано-Франківщині.

Так, за інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, коронавірусу в регіоні побільшало.

"За останній тиждень захворіли 496 жителів, з них – 54 дитини проти 203 (45 дітей) за попередній тиждень. Серед дітей 50% – діти від 0 до 4 років. 22% хворих – люди старше 65 років. Госпіталізовано 41 хворого – 8%", - йдеться у повідомленні.

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Там наголосили, що це статистика стосовно тих, хто звернувся за медичною допомогою.

Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, на Волині ріст захворюваності на COVID-19 спостерігається протягом останніх двох тижнів. За минулий тиждень у 101 особи підтверджено COVID-19 проти 32 випадків за попередній тиждень.

"Тобто ріст становить у три рази. У більшості хворих захворювання протікає в легкій формі", - зазначили спеціалісти та додали, що на сьогодні на Волині циркулює штам Omicron, переважно JN.1 (Дженні). Нового субваріанту коронавірусу "FLiRT" не зафіксовано.

Директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук поінформував, що в липні було обстежено 1829 осіб з підозрою на COVID-19 – у 7,7% з них захворювання підверджено. Порівняно з червнем, спостерігається збільшення кількості позитивних результатів на 11,9%.

В Україні з’явився новий субваріант коронавірусу "Omicron" – що відомо

У липні в Україні зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу "Omicron" – "FLiRT". Їх виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області.

За інформацією заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Він пояснив, що "FLiRT" швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

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