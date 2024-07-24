Літнє зростання захворюваності на Covid-19 у Греції пов'язують із тим, що люди намагаються ховатися від сильної спеки в приміщеннях, де вірус передається набагато ефективніше.

Екстремальна спека в Греції продовжує псувати літній курортний сезон, і тепер вона призвела до ще одного несподіваного негативного наслідку.

Як пише The Independent, туристів, які збираються цього літа на відпочинок до Греції, попередили про сплеск випадків захворювання новим варіантом коронавірусу FLiRT за останні 20 днів.

У своєму свіжому звіті Національна організація громадської охорони здоров'я Греції повідомила, що останнім часом у країні спостерігається зростання кількості госпіталізацій через Covid-19: із 8 до 14 липня 2024 року було госпіталізовано 669 нових пацієнтів, що на 44% більше, ніж у попередні чотири тижні. Також було зареєстровано 26 смертей від Covid.

Відео дня

Літнє зростання захворюваності на "корону" в Греції пов'язують із тим, що люди намагаються ховатися від сильної спеки в приміщеннях, де вірус передається набагато ефективніше.

На тлі цього в деяких грецьких лікарнях уже почали запроваджувати обов'язкове носіння масок, а також обмежувати кількість відвідувачів, вимагаючи від них також негативний експрес-тест на коронавірус.

Що відомо про варіанти коронавірусу FLiRT і LB.1

Британські експерти в галузі охорони здоров'я припускають, що на FLiRT і LB.1 не діє імунітет, зароблений після вакцинації нині існуючими препаратами від Covid-19 або захворювання на інші штами вірусу, оскільки він постійно мутує.

Симптоми варіантів FLiRT і LB.1 загалом аналогічні симптомам більш ранніх штамів Covid-19: лихоманка, кашель, втома, втрата смаку та нюху, біль у горлі, болі в м'язах, задишка, головний біль і нежить.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що Covid-19, як і раніше, є причиною близько 1700 смертей на тиждень в усьому світі. ВООЗ закликала вразливі групи населення пройти вакцинацію.

Як повідомляв УНІАН, також у Греції на тлі надмірно високих температур не вистачає прісної води.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.