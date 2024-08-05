Зокрема, захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

У липні в Україні зареєстровано три випадки "FLiRT" - нового субваріанту коронавірусу "Omicron". Їх виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

За його словами, штам "FLiRT" походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді.

Тобто, як пояснив Кузін, "FLiRT" швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

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Крім того, заступник міністра пояснив, що ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки "FLiRT", однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.

Коронавірус в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в КМДА заявили, що останніми тижнями в столиці значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, в порівнянні з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій через коронавірус.

За даними Департаменту охорони здоров'я міста Києва, якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73, в тому числі 18 дітей. Це хворі зі складними випадками перебігу хвороби. В середньому до лікарень нині потрапляє близько 20 осіб за добу.

Загалом у липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше 200. Із початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Мешканців столиці закликали категорично дотримуватися правила - "Захворів – сиди вдома!". Тобто якщо людина відчуває нездужання, їй варто за можливості максимально самоізолюватися та звернутися до лікаря.

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