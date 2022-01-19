В Україні за добу виявили 12 815 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1422 дитини та 464 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2401 особу; зафіксовано 163 летальних випадки; одужали 5413 особа.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 97 644.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 780 903 особи;
- одужало – 3 567 336 осіб;
- летальних випадків – 98 712;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1268;
Вінницька область – 767;
Волинська область – 157;
Дніпропетровська область – 414;
Донецька область – 483;
Житомирська область – 258;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 201;
Івано-Франківська область – 1575;
Київська область – 491;
Кіровоградська область – 86;
Луганська область – 215;
Львівська область – 956;
Миколаївська область – 222;
Одеська область – 534;
Полтавська область – 470;
Рівненська область – 568;
Сумська область – 860;
Тернопільська область – 528;
Харківська область – 666;
Херсонська область – 305;
Хмельницька область – 625;
Черкаська область – 300;
Чернівецька область – 513;
Чернігівська область – 61.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.