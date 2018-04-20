Балаклія дві доби під обстрілами: Як місто відновлюється після детонації військового арсеналу

Про ліквідацію пожежі, внаслідок якої детонували склади й, зрештою, евакуювали кількадесят тисяч людей, під час брифінгу в Балаклії сьогодні заявив заступник міністра оборони України Ігор Павловський.

"Пожежа припинена на арсеналі повністю. Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі", - сказав Павловський, додавши, що на сьогодні ще неможливо говорити про збитки від надзвичайної ситуації.

"Розмінування Балаклії завершать у неділю"

Окрім ліквідації пожежі на самому арсеналі, на брифінгу повідомили про повну очистку від вибухонебезпечних предметів чотирьох із дев'яти відселених сіл поблизу Балаклії (це значить, що ці села тепер відкриті для людей). Про це сказала голова Харківської ОДА Юлія Світлична. "Наразі можна сказати, що в 4-х населених пунктах безпечно знаходитися мешканцям Балакліївщини. Це Вербівка, Борщівка, Яковенкове та Пришиб. В самому місті (Балаклія - УНІАН) продовжуються розмінування", - зазначила Світлична.

Голова ОДА додала, що в розміновані населені пункти вже повертаються місцеві мешканці. Хоча зараз невідомо, скільки саме людей уже встигли повернутися.

У свою чергу перший заступник керівника ДСНС Олег Мельчуцький зауважив, що на сьогодні залишаються не розмінованими 5 населених пунктів, із яких евакуювали людей.

За його словами, зараз ведеться дуже активна роботи з очистки території від вибухонебезпечних предметів і частин снарядів, які розкидало на відстань до 10 км від арсеналу. Мельчуцький додав, що місто Балаклія було розділено на 9 секторів, де працювали 9 піротехнічних груп. На цей час 3 сектори вже повністю очищені. Крім того, виконано 146 заявок від місцевих мешканців, котрі виявили вибухонебезпечні предмети.

Представники влади наголосили, що процес розмінування території навколо арсеналу завершиться до неділі, 26 березня. Водночас, на розмінування самого військового арсеналу у Балаклії потрібно до двох місяців, оскільки основна кількість "прильотів" снарядів була саме на територію військової частини, а не в Балаклію чи сусідні села. Військову частину, за словами військовиків, не розформовуватимуть.

"Протягом місяця-двох буде проводитися тільки розмінування цієї території з подальшим продовженням роботи цієї військової частини", - сказав Павловський.

У Держслужбі з надзвичайних ситуації зауважили, що основна увага саперів зараз зосереджена на населених пунктах – для їх розмінування залучені додаткові сили. "Стосовно очищення місцевості, то ми плануємо в неділю (26 березня – УНІАН) завершити ці роботи. До цього ми залучили додатково ще 6 піротехнічних підрозділів. Вони вже сьогодні увечері будуть. З завтрашнього ранку будуть працювати 15 піротехнічних розрахунків, які будуть виконувати завдання з розмінування території міста", - підкреслив Мельчуцький.

Під час брифінгу заступник міністра оборони, посилаючись на близькість до лінії розмежування на Донбасі, відмовився говорити про причини загоряння, місткість і, власне, боєприпаси, що зберігалися на арсеналі. Однак він категорично спростував інформацію, що в Балаклії основна кількість потужних боєприпасів зберігалася у підземних сховищах, про що, зокрема, заявляли деякі волонтери. "На даному арсеналі підземних приміщень нема", - заявив Павловський, додавши, що на території є посилені сховища, але вони арочного типу й знаходяться не під землею, а на поверхні.

Павловський наголосив, що сьогодні адміністративна територія арсеналу була очищена від вибухонебезпечних предметів. Зараз проводиться додаткова розвідка вцілілих сховищ.

"Сьогодні адміністративна територія очищена практично від вибухонебезпечних предметів, що дає можливість зосереджувати особовий склад для виконання подальших завдань. Безпосередньо на арсеналі очищуються дороги, проводиться додаткова розвідка для проведення остаточної інвентаризації по тим об’єктам, які вціліли. Триває робота щодо локалізації можливих місць спалаху", - зазначив Павловський.

Балаклія без світла та газу

На жаль, до цього часу частина міста Балаклія, а також деякі села поблизу залишаються без світла та газу. За словами голови Балаклійської райдержадміністрації Степана Масельського, який також взяв участь у спільному брифінгу, в безпосередній близькості до території військового арсеналу повалені 6 прольотів лінії електропередач потужністю 10 кВт. "Сьогодні вони лежать, і ми не можемо туди дійти, щоб розпочати роботи (з відновлення електромережі - УНІАН)", - сказав чиновник.

За його словами, на сьогоднішній день без світла залишається близько 10% населення у місті. Повністю знеструмлене ще одне село, розташоване поруч зі складами боєприпасів. Він повідомив, що 25 березня 140 працівників газової служби розпочнуть подвірний обхід території, яку встигли розмінувати працівники ДСНС.

"Коли ми пройдемо, закриємо всі газові прилади, розпочнемо поступово включення (газу - УНІАН). Це у нас займе близько 4-5 днів", - підсумував голова РДА.

На цей час оцінка руйнувань продовжується, однак уже зараз на території, що очищена від снарядів, виявлені 23 пошкоджені будівлі, у том числі Балаклійська ЗОШ №6 та дитячий садок №2.

Світлчина підкреслила, що "об’єкти, безумовно, будуть додаватися, ступінь пошкоджень буде різний". Частина міста досі залишається недоступною для оцінки пошкодження інфраструктури. Голова ОДА також додала, що на сьогодні в пунктах евакуації залишається 1 тис. 400 людей, котрі досі не мають можливості повернути в свої оселі. Вона запевнила, що всі евакуйовані люди забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі.

Ліквідація наслідків пожежі на військовому арсеналі триває. Процес проходить набагато швидше, ніж на початку заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Принаймні пожежу ліквідували не за сім діб, а за півтори доби. Тепер справа за місцевими чиновниками, які мають організувати поставку будівельних матеріалів постраждалим. Про наміри допомогти Харківщині вже заявив як Кабмін, так і інші регіони України.

Сергій Іванов