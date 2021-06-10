"Мріяла стати юристом". Друзі студентки, яка випала з сьомого поверху, не вірять у її самогубство

У Львові 17-річна студентка Ірина Квас загинула внаслідок падіння з вікна сьомого поверху гуртожитку. За версією поліції, дівчина скоїла самогубство. Проте друзі та знайомі студентки в це мало вірять. УНІАН дізнавався, що могло стати причиною такого її вчинку та чи дійсно вона звела рахунки з життям.

Тіло знайшли на асфальті

8 червня близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у Львові на вулиці Лисинецькій від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула дівчина.

Нею виявилася 17-річна студентка Ірина Квас, яка випала з вікна сьомого поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка". Дівчина родом з міста Яворів Львівської області. Два роки тому стала студенткою техніко-економічного коледжу при НУ "Львівська політехніка", навчалася на спеціальності "правознавство".

Як попередньо встановили слідчі, Ірина померла від травм, отриманих внаслідок падіння з сьомого поверху гуртожитку, в якому проживала. Вона загинула на місці.

Як розповіла УНІАН речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці проводять досудове розслідування.

У гуртожитку усі шоковані тим, що сталося. Адже того трагічного ранку бездиханне тіло дівчини на асфальті під вікнами гуртожитку знайшли самі студенти, вони й викликали "швидку".

Кажуть, Ірина жила в кімнаті одна – завжди привітна, не депресивна, нічого дивного ні останнім часом, ні раніше, в її поведінці не помічали.

"Вчилася гарно, тиха, спокійна була. Ні з ким не конфліктувала. До того ж – спортсменка! Мріяла стати юристом. Вона не могла з собою такого скоїти", - кажуть однокурсники Ірини.

Красуня, спортсменка, відмінниця

Ірина Квас була професійною спортсменкою, спортом почала займатися в 11 років. Свого часу батьки привели її на заняття у дитячо-юнацьку спортивну школу у її рідному Яворові, і вона буквально "захворіла" спортом, неодноразово займаючи призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу.

У 2019 році 15-річна Ірина здобула золото чемпіонату України (змагання проходили в Коломиї Івано-Франківської області). Там вона присіла зі штангою вагою 125 кілограмів, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

"А у травні 2021-го збірна Львівщини, у складі якої була й Іринка, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу, - розповідають УНІАН у Львівській обласній федерації пауерліфтингу. - Тоді Ірина здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 63 кг з результатом 235 кг. Дуже дружелюбна була… Нам важко усвідомити те, що сталося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях…".

Здавалося б, відмінний результат повинен був мотивувати спортсменку на нові звершення. До ще одного золота залишилося рукою сягнути. Однак не судилося…

В обласній федерації воліють не говорити про подробиці трагічного інциденту, посилаючись на таємницю слідства й заборону від рідних.

Часто сварилася з хлопцем

Що призвело до трагічного випадку, має встановити слідство. За офіційною версією, Ірина напередодні посварилася за своїм хлопцем. Нібито це і стало причиною самогубства. Вона зачинилася у своїй кімнаті в гуртожитку, а на світанку зробила фатальний крок з вікна.

Однак друзі та знайомі Ірини у версію самогубства не вірять. Кажуть, вона була надто спокійною і водночас сильною особистістю, щоб таке скоїти, подавала успіхи у спорті.

"Вона була чемпіонкою і здобула золото чемпіонату України. Це ж не проста дівчина, і не могла вона вчинити самогубство. Звичайно, найлегше списати на це. Але правоохоронні органи повинні розкрити цю справу. Можливо, їй "допомогли", можливо, спровокували, можливо, підлаштували", - кажуть товариші по команді Ірини.

У січні 2019 року на своїх сторінках у соцмережах Ірина повідомила друзям, що перебуває "у стосунках". Хоча у профілі інформація про це відсутня.

Друзі Ірини кажуть, що не знають її особисто хлопця, але розповідають, що пара часто сварилася. Та навіть у страшному сні не можуть уявити, що такі сварки могли б скінчиться настільки трагічно. Шкодують, що нікого не було поруч, щоб розрадити та підтримати дівчину, коли це виявилось їй потрібно.

Підліткова психіка дуже нестійка

Практикуючий психолог Юлія Ніколішена вважає, що на такий вчинок Ірини могли вплинути кілька факторів: "Тут дуже складний момент і судити важко. Дівчинка – професійна спортсменка. Тож вона, найімовірніше, зростала у суцільній напрузі і під тотальним контролем. Ти мусиш, ти можеш, має бути лише перемога… Медаль, "золото"… Тобто вона не могла собі дозволити просто розслабитися, не мала права піддаватися емоціям, поплакати, комусь пожалітися, а напруга зростала. Вона мала бути дуже сильною. Тренери працювали на результат, батьки теж хотіли, щоб донька була кращою з кращих… Але це все потреби дорослих, а підліткова психіка дуже нестійка. До того ж – кохання… Ми не можемо звинувачувати хлопця чи батьків, тут просто все могло накластися одне на інше. Окрім того, останні кілька років ми всі живемо в суцільній напрузі – пандемія, війна, криза… і коло замикається. Для дівчинки, очевидно, важко було пережити все це. Той, хто не в спорті, переживає це легше, а діти, яким забороняють висловлювати свої почуття, втрачають жагу до життя. Завдання батьків – виховати емоційно сильну дитину. Але, на жаль, тут цього не сталося".

Мирослава Бзікадзе

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