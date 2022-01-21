Потенційні кати та вбивці: що не так з українськими підлітками

Останнім часом у Запорізькій області трапились два кричущі випадки за участі підлітків: діти знущались зі своїх однолітків, вимагали гроші, били та катували. Прояви дитячої жорстокості стають все більш шокуючими. Чому підлітки без жалю знущаються з однокласників, і як цьому запобігти, виясняв УНІАН.

Малолітні Отелло

Кілька дівчат жорстоко б’ють трьох "суперниць". Підлітки, яким 15-16 років, валять на землю своїх одноліток, а потім з заздрісним "ентузіазмом" б’ють ногами по обличчю й тулубу. Таке шокуюче відео торік, на початку грудня, опублікував один з телеграм-каналів Запоріжжя. За лічені години воно облетіло чи не всі українські ЗМІ.

Інцидент відбувся на подвір’ї однієї зі шкіл в Шевченківському районі Запоріжжя. Під час нападу неповнолітні зловмисниці вимагали у постраждалих гроші, а справжнім приводом для жорстокої розправи стали… ревнощі. Нібито, одна з жертв поцілувалася з хлопцем однієї з правопорушниць.

Наймолодшій дівчинці, яку жорстоко побили, лише 14. Саме вона - Євгенія Корніченко – постраждала найбільше: в результаті нападу їй зламали ніс та відбили нирки.

"З 2015 року постраждала має інвалідність. І одна з дівчат, яка її била, про це знала, бо вони з Євгенією у минулому були подружками", - говорить адвокат Євгенії Корніченко Оксана Швець-Хомутова.

Завдяки розголосу, на цю справу звернули увагу в поліції та відкрили кримінальне провадження. Адже напад відбувся за кілька тижнів до того, як зйомка потрапила до мережі. Але увесь цей час поліція на факт скоєння тяжкого злочину не реагувала. А в місцевих телеграм-каналах ширилася думка, що одна з дівчат, які били однолітків, залякувала потерпілих зв’язками в поліції.

Провадження було відкрите за кількома статтями Кримінального кодексу України – нанесення легких тілесних ушкоджень, хуліганство та вимагання. Нападницям суд обрав запобіжний захід. Найбільш активну та жорстоку дівчину, 17-річну Лізу, на 2 місяці відправили до СІЗО, інших учасниць нападу – під домашній арешт з 17:00 до 05:00.

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Тим часом постраждала Євгенія вже перенесла дві операції по виправленню носа. Гроші на лікування дівчинки збирала вся Україна. Адже мама Жені виховує її та її молодшу сестричку одна. Проживають вони у гуртожитку.

"Ми дякуємо всім українцям, які допомагають нам фінансово, підтримують матеріально", - зі сльозами на очах говорить мама Жені.

Кількагодинні катування через ревнощі

Інший кричущий випадок в області трапився вже в новому році, 15 січня, у селищі Кушугум (фактично, це межі міста Запоріжжя). Шестеро підлітків, серед яких були й дівчатка, "викликали" свого однокласника – 14-річного Єгора - на зустріч, додому до одного з них. Там вони відібрали у хлопця мобільний телефон, били його, роздягли, тушили об тіло цигарки та поливали на морозі холодною водою.

На сполох забила мати хлопця, яка не могла до нього додзвонитись. Через спільних знайомих жінка дізналась, де перебуває 14-річний Єгор, та фактично врятувала хлопця. Вона одразу викликала "швидку", а медики вже повідомили поліцію про страшний інцидент.

Єгора з закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс мозку, численними забоями та опіками на руці доправили до лікарні. Після медичного огляду правоохоронці шокували новими подробицями – хлопця намагались зґвалтувати бейсбольною битою.

Приводом для знущань також стали ревнощі. Нібито Єгор почав зустрічатись з дівчиною, а його колишній однокласник приревнував її та вирішив поквитатись з суперником. Він підговорив друзів, і ті виманили хлопця на "розбірки".

Слід зазначити, що нападникам – від 12 до 15 років. Двох з них заарештували на 2 місяці.

Юним злочинцям – тюрми?

Правозахисниця Оксана Швець-Хомутова, яка представляє інтереси постраждалої Жені Корніченко, зізнається, що жодного разу не додивилась відео побиття своєї підзахисної до кінця. Каже, на перших же хвилинах серце зупиняється від такої жорстокості. На таке, мовляв, наважиться не кожен дорослий.

Однак саме таких випадків в країні стає дедалі більше. Підлітки лупцюють одне одного, вбивають та знущаються з тварин, наважуються на розбої та грабежі. Чому так відбувається і що трапилось з суспільством, яке змалечку фактично вирощує потенційних катів та вбивць?

"Підлітки знають, що за скоєння злочинів їм фактично нічого не буде. Так, їх можуть посадити до СІЗО, але й там вони на особливих правах, бо це ж – діти", - говорить запорізька слідча Олександра Мартиновська.

За її словами, знання про таку безкарність і дають можливість зважитися на скоєння злочинів. А, щоб розв’язати цю проблему, варто посилювати відповідальність як для самих дітей, так і для їхніх батьків. Проте для цього потрібні суттєві зміни до чинного законодавства.

Її колишній колега, в минулому керівник кримінальної міліції Запорізької області Валерій Зотов вважає, що причиною такої поведінки дітей є їх повна безконтрольність з боку батьків, школи та суспільства в цілому. Адже наразі діти надані самі собі та ґаджетам.

"Великий вплив на ще несформовану свідомість дітей має те, що вони бачать навколо себе. А що вони зараз бачать? Стрілянину в американських школах, відео знущань над тваринами в соцмережах, ігри в телефонах з елементами насилля – все це дає свій результат", - каже Зотов і додає: велика проблема нового покоління в тому, що воно перестало читати. Читати саме ті книги, які з дитинства прищеплюють почуття справедливості та честі.

Про суттєву роль соцмереж та комп’ютерних ігор у формуванні дитячої психіки говорять і психологи. Проте зазначають, що це не є основною проблемою.

"Діти – це відображення атмосфери у сім’ї, у школі, у суспільстві загалом. Якщо тато постійно б’є маму, то дитина буде бити свого однолітка і вважати, що це нормально", - говорить дитячий психолог Інна Ільницька.

Але, за її словами, основним чинником прояву такої агресії може стати просто відсутність уваги (за умови, що дитина не має психічних розладів).

"Часто проявом агресії та жорстокості може бути саме відсутність належної уваги з боку батьків або педагогів. За статистикою, більшість подібних злочинів скоюють діти, які мають проблеми в сім’ї або погано навчаються. Це свідчить саме про брак уваги", - каже пані Ільницька.

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З думкою психологині погоджується і Оксана Швець-Хомутова. За її словами, нападницям на її підзахисну в навчальних закладах дали характеристики, і вони майже ідентичні: всі дівчата не мають цікавості до навчання, у них низький рівень знань, зате багато пропусків занять, розсіяна пам’ять та погана здатність сприймати навчальний матеріал. Вони зухвало поводять себе стосовно однолітків та педагогів.

"Саме це є свідченням байдужості з боку вчителів. В таких випадках треба бити на сполох і особливо придивлятись до таких дітей. З ними треба говорити, за ними треба спостерігати, треба з’ясовувати, чому вони себе так поводять. Треба працювати з психологами. А в ідеалі – ввести в навчальних закладах окрему так звану правову програму, де б дітям пояснювали і роз’яснювали, що таке злочини та правопорушення, які наслідки можуть бути в разі порушення закону і таке інше", - говорить юрист Андрій Савенко.

Він, як і правоохоронці, впевнений: безкарність породжує нові злочини, а змінити ситуацію з дитячою жорстокістю в суспільстві можуть лише зміни в законодавстві: "Якщо закон передбачатиме суворе покарання навіть для дітей та підлітків за жорстоке поводження з тваринами, за крадіжки чи, тим паче, за нанесення тілесних ушкоджень, то перед тим, як таке коїти, вони вже замисляться. Якщо Васю посадять в колонію за побиття однокласника на два роки, то його одноліток Сергій перед скоєнням аналогічного злочину вже подумає: "А чи воно мені треба?". І не стане цього робити".

Ірина Дубченко