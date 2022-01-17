Також поліція розпочала ще два кримінальні провадження за статтями розбій та сексуальне насильство.

У Запорізькій області за фактом катування 14-річного хлопця затримали двох підлітків.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

"У зв’язку з нововиявленими обставинами під час проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 127 КК України (катування) відкриті ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) КК України. Вирішується питання подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двох учасників протиправних дій затримано в порядку ст. 208 КПК України. Обидва – 15-річні учні місцевого навчального закладу.

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У поліції додали, що найближчим часом буде вирішуватися питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел в правоохоронних органах, підлітки намагались зґвалтувати хлопця за допомогою бейсбольної бити.

За інформацією правоохоронців, приводом для знущань над хлопцем стали ревнощі. Нібито він почав зустрічатись з дівчиною, а його колишній однокласник приревнував її та вирішив поквитатись з суперником. Він підговорив друзів, і ті виманили хлопця на "розбірки".

Мати хлопця розповіла журналістам, що малолітніх зловмисників було семеро, серед них – 13-річні дівчата.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області ввечері 15 січня до поліції звернулась матір 14-річного підлітка заявивши про те, що над її сином знущались однолітки.

Попередньо встановлено, що того дня група неповнолітніх - шестеро осіб віком від 12-ти до 15-ти років – запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в смт Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

У поліції зазначили, що родичі почали шукати хлопця самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома.

За словами матері постраждалого підлітка, його били, гасили об нього недопалки, поливали холодною водою, роздягли і вивели на вулицю.

Особи всіх шістьох зловмисників встановлені, правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали у присутності батьків.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

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