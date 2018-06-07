«Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» (фоторепортаж)

19 листопада 2008 р. відбулося відкриття Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Його відкрив у селі Черкаська Лозова Дергачівського району Президент України Віктор Ющенко.

Виступаючи на відкритті Меморіалу, глава держави зазначив: «На жаль, в історії кожної нації були голод, але не було жодної нації, де б голод був штучний». За його словами, у 1932 р. Україна зібрала 12 млн. тонн зерна, і цього врожаю було достатньо, щоб вижити, але половина його була вивезена за межі України.

Президент підкреслив, що Голодомор - це не просто політика, «а злочин проти нашої нації». За його словами, до 1987 року в СРСР офіційно була заборонена тема Великого Голоду, ця заборона була встановлена через те, що він був спланований.

«Мій народ сьогодні нікого не звинувачує. Ми не звинувачуємо будь-яку державу, ми звинувачуємо комуністичний режим, якого, на щастя, сьогодні вже немає», - сказав В.Ющенко.

Марія Манько з села Піски на Сумщині розповіла про страшні картини трагедії, які бачили її дитячі очі, аж включно до канібальства. Похила жінка звернулася до молоді з проханням берегти пам’ять про загиблих.

Пам`ятник встановлений на природному пагорбі на в`їзді до Харкова (поблизу розв`язки автомагістралі Харків-Москва) на території Дергачівського району.

Скульптура яввляє собою композицію висотою 6 метрів (чоловік, діти та жінка з піднятими руками), яка відлита із бронзи.

Загальний задум скульптурної композиції (зображена селянська родина):

- відображається боротьба за волю і молитва за Україну;

- чоловік (батько родини) уособлює боротьбу, його гнівний погляд зорієнтований на північ – Росію, звідки йдуть зловісні директиви;

- жінка (мати) підняла руки до неба, зорієнтовані на Київ, та молить Бога дати вижити родині;

- двоє дітей символізують ідею невмирущості України, її майбутнє;

- біля підніжжя скульптурної композиції викарбувані зловісні директивні документи, які фактично прирікають українських селян на голодну смерть.

Автор скульптурної композиції скульптор Олександр Рідний. Проект благоустрою виконаний ТАМ «Мир», керівник М.Рабінович.

Ініціатор будівництва – Харківська обласна державна адміністрація. Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок благодійних внесків (освоєно 3,5 млн. грн.).

Будівництво Мемориалу було розпочато у вересні 2008 року.

Планується розбити алеї біля підніжжя скульптури з укладенням плит, на яких будуть викарбувані прізвища жертв Голодомору 1932-1933 років.

Фото УНІАН,Миколи ЛАЗАРЕНКА