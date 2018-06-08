Лубківський: ви не почуєте від мене критики заради критики

Звертати увагу на проблемні питання підготовки до Турніру - це є і буде частина моєї роботи. Голова Місцевого організаційного комітету Євро-2012 дав інтерв’ю «Урядовому кур’єру»…

Маркіяне Романовичу, нещодавно у ЗМІ з`явилася інформація про те, що фракція «зелених» Європарламенту надіслала лист УЄФА щодо ситуації з вирубкою зелених насаджень у Харкові. Чи відповідає вона дійсності?

Так, ця інформація відповідає дійсності. Лідер фракції «зелених» у Європарламенті Ребекка Хармс звернулася з листом до президента УЄФА Мішеля Платіні. Копія цього листа надійшла також директору УЄФА Євро-2012 Мартіну Каллену і послу України в Німеччині Наталії Зарудній. У своєму зверненні депутат Європарламенту закликала УЄФА вжити відповідних заходів, щоб зупинити сумнівні будівельні роботи у парку Горького, які можуть зашкодити не лише мешканцям міста-господаря Євро-2012, але й іміджу футболу в Європі. У зв’язку з цим, хочу вкотре зауважити, що якщо у Харкові є проблеми, на які слушно вказує УЄФА у своїх офіційних зверненнях, а тепер вже і Європейський парламент, то мабуть краще зайнятися розв’язанням невирішених питань, а не ставити під сумнів їхню наявність. І не прикриватися іменем УЄФА для реалізації сумнівних проектів.

Від Вас часто можна почути критичні зауваження щодо темпів і якості підготовки до проведення Чемпіонату, зокрема, міст-господарів Євро-2012. Як реагують на Вашу критику органи влади, і, передусім, чи вирішуються проблемні питання?

Звертати увагу на проблемні питання підготовки до турніру - це є і буде частина моєї роботи, яку я прагну виконувати професійно. Я був запрошений УЄФА на посаду директора турніру в Україні за рекомендацією президента української Федерації футболу Григорія Суркіса саме з метою контролю за перебігом реалізації проекту та підготовки його турнірної (футбольної) складової. Мені та моїй команді просто складно буде рухатися вперед без готової інфраструктури, яка буде використовуватися нами як організаторами турніру.

Ви ніколи не почуєте від мене критики заради критики. Усі зауваження відповідають реальному стану справ і є не моєю особистою точкою зору, а позицією УЄФА. І якщо у Львові були проблеми з будівництвом стадіону, то я на це неодноразово звертав увагу, подобалося це комусь чи ні.

Я задоволений конструктивною співпрацею з командою відповідального за Євро-2012 віце-прем’єр-міністра Колеснікова. Протягом останніх декількох місяців темпи і якість будівництва об’єктів інфраструктури для Євро-2012 суттєво зросли. Маю на увазі, передусім, стадіони в Києві та Львові, а також аеропорти в чотирьох містах-господарях. У цьому незаперечна заслуга нової урядової команди, що займається Євро. І УЄФА це відзначає. Приємно, що спільними зусиллями вдалося виконати переважну більшість зобов’язань України перед УЄФА у питаннях правового регулювання окремих аспектів проведення турніру. Це дає підстави сподіватися, що усі інші завдання, які стоять сьогодні перед Україною, будуть успішно виконані. Перелік цих завдань доволі широкий і він випливає з гарантій, які свого часу наша держава дала УЄФА. Дуже важливо не лише завершити будівництво, але й завчасно розпочати експлуатацію усіх новозбудованих стадіонів, аеропортів, готелів, тренувальних центрів, організувати дорожній рух, роботу громадського транспорту. Для УЄФА, а зрештою і для України, дуже важливо, щоб ті об`єкти, які будуть створені, - стадіони та аеропорти, - мали високопрофесійне управління.

Жодне з порушених перед урядом питань не залишилося поза увагою, хоча потребує, безумовно, покращення виконавської дисципліни на нижчих рівнях. Переконаний, що ключову роль у розв’язанні переважної більшості питань мають відігравати міста-господарі, які повинні розділити з центральною владою відповідальність за успішну реалізацію цілого проекту. Таким чином Україна зможе не лише виконати усі вимоги УЄФА, але й втілити багато потрібних для людей нововведень, як то спрощення формальностей на кордоні, поліпшення рівня роботи громадського транспорту, покращення стану доріг та інше.

Чи не могли б Ви окреслити завдання, які стоять сьогодні перед Києвом, Донецьком, Харковом та Львовом?

Спільним і головним завданням сьогодні є швидке формування професійних команд у всіх чотирьох містах. Вони повинні не лише володіти високим рівнем компетентності, але й мати всі важелі для координації роботи відповідних міських та обласних підрозділів і служб. Усі міста-господарі мають незабаром представити УЄФА концепції мобільності та транспортні операційні плани, які повністю відповідатимуть вимогам турніру та гарантуватимуть ефективне транспортне забезпечення. Мають бути готовими та придатними для операційного використання усі готелі, які знаходяться на стадії будівництва, або реконструкції, як і ті, що були задекларовані містами-господарями як заплановані до будівництва. Те саме стосується і тренувальних баз та майданчиків для команд-учасниць.

Готовність Києва має особливе значення для всього проекту, оскільки наша столиця прийме найбільшу кількість матчів серед усіх українських міст, у тому числі фінальний матч. Для Києва головними завданнями сьогодні є прискорене будівництво з метою введення в експлуатацію влітку наступного року НСК «Олімпійський» разом з відповідною інфраструктурою навколо цього об’єкту, а також вчасне завершення терміналу D аеропорту «Бориспіль».

Донецьк має вирішити дві ключові проблеми – зведення та введення в експлуатацію нового терміналу аеропорту і максимальне забезпечення готельним ресурсом цільових груп УЄФА.

У Харкові невирішеним залишається питання наявності відповідної кількості основних та трансферних тренувальних баз, поки не виконуються вимоги УЄФА щодо розміщення. Від першої української столиці також очікуємо завершення і введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги.

Важкими зусиллями держави поступово виводиться з критичної зони будівництво стадіону у Львові. Особливої уваги, а точніше прийняття швидких та ефективних рішень, потребує львівський аеропорт, де ведеться будівництво нового терміналу та реконструкція злітно-посадкової смуги.

Звичайно, цим коротким оглядом не обмежується коло завдань, які стоять сьогодні перед українськими містами. Це лише верхівка айсбергу. Цей перелік можна продовжити і відремонтованими дорогами, і чистотою вулиць, і впорядкованістю дорожнього руху, і роботою громадського транспорту. А за великим рахунком, міста самі повинні прагнути створити своїм мешканцям усі умови для комфортного життя, показати себе Європі і світу з найкращого боку.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА