Багато хто під час готування стикався з тим, що випічка не пропікається, або і зовсім підгорає. Це не завжди свідчить про те, що ви не слідували рецепту або помилилися з потрібною температурою.
У цій статті УНІАН розповість, чому пригорає пиріг в духовці і для чого сипати в неї сіль.
Чому в духовці не пропікається верх
Існує безліч технічних причин, з яких духовка може "горіти" і неправильно працювати. У цих випадках необхідно викликати майстра, який допоможе розібратися з цією проблемою.
Однак часто все набагато простіше - жар в газовій плиті виходить знизу і нерівномірно розподіляється по духовці. Через це дно випічки може підгоріти, але вона залишиться сирої всередині і зверху. Є кілька легких способів, які можуть це виправити.
Навіщо сипати сіль на дно духовки
На дно духовки можна поставити противень з сіллю. Це допоможе рівномірно пропекти блюдо, оскільки сіль, остигаючи, буде віддавати тепло. Деякі господині сиплять сіль прямо на дно форми, в якій випікають.
Важливо, що сіль в духовці ніяк не впливає на смакові якості страви. Згодом вона може пожовтіти, однак це не завадить їй виконувати потрібну функцію.
Для чого потрібна цегла в газовій плиті
Червона цегла виконує практично ту ж функцію, що і харчова сіль. Він вбирає в себе зайвий жар і забезпечує рівномірний розподіл тепла по духовці.
Крім того, в магазинах можна купити спеціальні пекарські камені. Вони полегшать процес готування, змусивши забути вас про те, що таке зіпсована випічка.