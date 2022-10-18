Кожна господиня рано чи пізно стикається з тим, що витяжку потрібно приводити до ладу. Щоправда, далеко не всі знають, як відмити жир і чим відмити кіптяву на витяжці.

Рано чи пізно будь-яка господиня стикається з необхідністю привести свою витяжку до ладу. Однак відмити жир і кіптяву - завдання із зірочкою і далеко не у всіх виходить впоратися з нею швидко і без особливих зусиль.

Як почистити витяжку за 5 хвилин

Найпростіший і ефективний спосіб чищення витяжки - використання спеціальних засобів, призначених для видалення жиру. Якщо таких у вас немає під рукою, можна використовувати звичайну соду, оцет або мильний розчин. В жодному разі не використовуйте розчинник і не намагайтеся зняти шар жиру і кіптяви за допомогою ножа або металевої губки.

Врахуйте, що швидко очистити витяжку можна тільки в одному випадку - якщо ви тримаєте її в чистоті. Якщо ж ви згадуєте про витяжку тільки тоді, коли вона перестає нормально працювати - вам доведеться запастися рукавичками, миючими засобами, губками та терпінням.

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Як легко відмити витяжку від жиру

Найпростіший і швидкий спосіб прибрати жир - використовувати кислоту. На кухні найчастіше можна знайти оцтову і лимонну кислоту. Для миття витяжки чудово підходять обидва варіанти. Нанесіть кислоту на забруднену жиром поверхню і залиште на 20-30 хвилин. Якщо забруднення занадто сильні - повторіть процедуру або додайте ще й спеціальний миючий засіб для видалення жиру.

Чим відмити кіптяву на витяжці

Кіптяву на витяжці можна відмити розчином господарського мила. Для цього натріть мило на тертці, залийте водою і залиште до розчинення мила. Також кіптява можна відмити за допомогою звичайної харчової соди.

Що робити, якщо витяжка не тягне

Витяжка може погано тягнути з двох причин: або забилися канали витяжної вентиляції, або витяжку неправильно встановили. Проблема в тому, що у висотному багатоквартирному будинку прочистити вентиляційний канал самостійно неможливо. Тому, якщо ви помітили, що ваша витяжка перестала тягнути - не поспішайте викидати її та купувати нову. Можливо, має сенс викликати майстра для прочищення вентиляційного каналу.

Як почистити витяжку всередині

Зніміть фільтри. Покладіть їх на деко і залийте миючим засобом. Залежно від ступеня забруднення вони можуть перебувати в миючому розчині від 20 хвилин до декількох годин. В цей час протріть внутрішню частину витяжки вологою губкою і нанесіть на внутрішню поверхню витяжки миючий засіб, призначений для видалення жиру. Також для миття внутрішньої частини витяжки можна використовувати лимонну кислоту, соду або оцет.

Як почистити мотор витяжки від жиру

Вимкніть витяжку з розетки. Зніміть фільтр. Відкрутіть кріпильні елементи блоку електродвигуна. Тепер можна вийняти вентилятор з електромотором. Протріть крильчатку вологою губкою, нанесіть на неї миючий засіб і залиште на годину, після чого протріть вологою губкою всі забруднені місця.

Як почистити витяжку над плитою

Якщо ви не хочете відмивати ще й плиту, врахуйте, що при чищенні з витяжки будуть падати на плиту шматочки жиру, кіптяви, а також буде капати миючий засіб. Тому, накрийте плиту кришкою (якщо модель вашої плити з кришкою). Також плиту можна накрити плівкою або старими рушниками.

Як почистити витяжку лимонною кислотою

Витяжку можна очистити як лимонною кислотою, так і свіжим лимоном. Якщо ви вирішили використовувати звичайний лимон - просто рясно натріть лимоном все забруднені місця. Через 20-30 хвилин промийте витяжку з використанням миючих засобів.

Якщо ж у вас лимонна кислота - протріть витяжку вологою губкою і рясно посипте кислотою найбільш забруднені місця. Через 20 хвилин протріть витяжку чистою вологою губкою.

Як почистити витяжку содою та оцтом

Змочіть губку в 9%-му розчині оцту, ретельно протріть всі брудні місця. Якщо фільтр дуже забруднений, його краще зняти, помістити в миску або противний і залити оцтом на 20-30 хвилин. Через 30 хвилин змийте оцет, і за допомогою щітки очистить всі забруднені місця.

Однак врахуйте, що з серйозними забрудненнями оцет може не впоратися. Якщо випадок запущений, краще використовувати соду. Протріть вологою губкою витяжку і фільтр і рясно нанесіть на поверхню харчову соду. Залиште на 30-40 хвилин, після чого змийте всі забруднення.

Як почистити сітку витяжки

Щоб очистити сітку витяжки її краще зняти. Найпростіший і зручний варіант - використовувати деко, в якому можна залишити сітку відмокати в миючому засобі. Не використовуйте для миття сітки металеві щітки. Краще користуватися жорсткою губкою або старою зубною щіткою.