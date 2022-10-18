Пилосос - незамінний помічник в кожному будинку, однак після тривалого використання з ним може виникнути ряд проблем. Наприклад, люди часто задаються питанням, що робити, якщо від пилососа смердить.
УНІАН зібрав у цій статті корисні лайфхаки для пилососа.
Причини неприємного запаху
До найпоширеніших причин неприємного запаху відносяться перегрів двигуна, а також забруднення мішка або контейнера двигуна. У першому випадку може здатися, що пилосос смердить пластмасою, а в другому - шкарпетками. Під час прибирання в них потрапляє не тільки пил, але і шматочки їжі, а в самих мішках можуть з'явитися шкідливі бактерії.
Як усунути поганий запах
Вирішити цю проблему можна за допомогою миючих засобів, звичайного прального порошку або освіжувача повітря. Розберемося, що додати в пилосос для запаху.
- пральний порошок
- освіжувач повітря
- ефірне масло
- ватний диск, змочений парфумом
Ароматизатори для пилососа: як користуватися
У мішок можна додати спеціальний ароматизатор для пилососа. До них додається інструкція, яка допоможе швидко розібратися з проблемою.
Є більш доступний і простий спосіб - пральний порошок. Невелика кількість порошку в попередньо очищеному пилозбірнику не тільки усуне тухлий запах з пилососа, але і освіжить аромат в кімнаті на тривалий час.
Також в цьому допоможе звичайний ватний диск з ароматом улюблених парфумів або краплею ароматичного масла. Головне не забувати міняти ці диски. Також можна додати ефірну олію в робот-пилосос під час вологого прибирання.