Читайте найкорисніші лайфкаки для пилососа в статті УНІАН.

Пилосос - незамінний помічник в кожному будинку, однак після тривалого використання з ним може виникнути ряд проблем. Наприклад, люди часто задаються питанням, що робити, якщо від пилососа смердить.

УНІАН зібрав у цій статті корисні лайфхаки для пилососа.

Причини неприємного запаху

До найпоширеніших причин неприємного запаху відносяться перегрів двигуна, а також забруднення мішка або контейнера двигуна. У першому випадку може здатися, що пилосос смердить пластмасою, а в другому - шкарпетками. Під час прибирання в них потрапляє не тільки пил, але і шматочки їжі, а в самих мішках можуть з'явитися шкідливі бактерії.

Відео дня

Як усунути поганий запах

Вирішити цю проблему можна за допомогою миючих засобів, звичайного прального порошку або освіжувача повітря. Розберемося, що додати в пилосос для запаху.

пральний порошок

освіжувач повітря

ефірне масло

ватний диск, змочений парфумом

Ароматизатори для пилососа: як користуватися

У мішок можна додати спеціальний ароматизатор для пилососа. До них додається інструкція, яка допоможе швидко розібратися з проблемою.

Є більш доступний і простий спосіб - пральний порошок. Невелика кількість порошку в попередньо очищеному пилозбірнику не тільки усуне тухлий запах з пилососа, але і освіжить аромат в кімнаті на тривалий час.

Також в цьому допоможе звичайний ватний диск з ароматом улюблених парфумів або краплею ароматичного масла. Головне не забувати міняти ці диски. Також можна додати ефірну олію в робот-пилосос під час вологого прибирання.

Вас також можуть зацікавити новини: