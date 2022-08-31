Платтяну міль приваблюють темні куточки у пилу, тому в боротьбі з цим шкідником не обійтися без генерального прибирання.

Міль в одязі хоч і не є небезпечною для людини, але приносить чимало неприємностей. Шкідник харчується нашими улюбленими предметами гардеробу і робить це цілий рік, незважаючи на сезон. УНІАН розповідає, що робити якщо завелася міль в одязі.

Від появи молі ніхто не застрахований – вона може залетіти у вікно або продертися через вентиляцію. Принести міль додому можна і з вулиці – це можете зробити не тільки ви, але і ваша собака або кішка.

Як виглядає міль, яка їсть одяг

Дорослі молі – істоти розміром 5-8 мм, їх можна упізнати за блискучими золотими щетинками, якими вкрите їхнє тіло. Гусениці молі білі, напівпрозорі, їхня довжина – близько 1 мм. Яйця молі зовсім крихітні (0,3-0,5 мм), перлинно-білі. Метелики молі не є небезпечними для одягу – вони виконують функцію розмноження і шукають їжу для свого потомства. Справжній ворог – гусениці.

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Як знайти "гніздо" молі

Самки молі відкладають яйця (одне або кілька) в місцях, де потомство зможе прогодуватися без праці. Личинки можуть бути і в шубі, і бавовняних брюках. Але розміри цього шкідника не дозволяють без зусиль відшукати їх.

Пошкодження на предметах гардеробу і наявність коконів в нижній частині ящиків і шаф – вірна ознака того, що у вас завелася міль.

Варто з ретельністю оглянути всі речі і всю шафу, особливо, щілини і стики. Там на вас може чекати неприємний сюрприз у вигляді павутини, коконів і дорослих особин молі.

Якщо ви виявили пошкоджені речі, але не впевнені, чи завелася в одязі міль, повісьте кілька пасток і перевірте їх через деякий час.

Чим мити шафу від молі

Платтяну міль приваблюють темні куточки у пилу, тому в боротьбі з цим шкідником не обійтися без генерального прибирання.

Приберіть речі з шаф і ящиків, ретельно пройдіться пилососом (пилозбірник відразу викиньте).

Після – вологе прибирання. Протріть внутрішні поверхні шаф і ящиків ганчіркою, змоченою в будь-якому миючому засобі, підійде і господарське мило. Або ж пройдіться ганчіркою, змоченою кедровою або ялицевою олією.

Що покласти в шафу від молі

Щоб відвадити міль від ваших речей, можна покласти в шафу нафталінові кульки або використовувати спеціальні засоби від молі, репеленти. Вони продаються у формі липучок, пасток, подушечок і спреїв.

Який запах відлякує міль? Чудово підійдуть для боротьби з нетерпимою до приємних запахів молі трави і олії. Наприклад, можна повісити в шафі мішечок з розмарином, лавандою, чебрецем, лавровим листом або що-небудь, просочене маслом лаванди, цитрусових або гвоздики. Можна також покласти плоди каштана, апельсинові кірки. Підійде і шматочок господарського мила.

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