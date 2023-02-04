В яку воду засипати гречку та чому - читайте в матеріалі УНІАН.

В яку воду закидати гречку - холодну, гарячу чи заливати окропом? У всіх господинь щодо цього різна думка. Тому ми вирішили розібратися, у воді якої температури потрібно все-таки варити гречку, щоб вона вийшла і смачною, і розсипчастою.

Раніше ми вже розповідали, як правильно варити гречку - кілька кулінарних лайфхаків для ідеальної каші.

В яку воду закидати гречку - холодну, гарячу чи окріп

Готувати гречку в холодній воді можна, але не зовсім правильно, кажуть досвідчені господині. І ось як це пояснюють. Справа в тому, що якщо гречку кинути в холодну воду, то ядра гречки розкисають, і каша виходить в'язкою. І навпаки - якщо гречку закинути в окріп, вона не розкисає, а гречана каша виходить розсипчастою.

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Тому додавати крупу в воду радять після того, як вона закипить. Потім температуру потрібно зменшити до мінімуму, а каструлю накрити кришкою - крупа не повинна вирувати при варці.

Якою водою заливати гречку на ніч та як потім варити

Водночас попередньо замочувати гречку потрібно в холодній воді. Замочена крупа звариться набагато швидше. Але засипати її потім все-таки краще в окріп.

Нагадаємо, що пропорція гречки і води - 1:2,5.

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