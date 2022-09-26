Звичне прання штор складається з декількох етапів: зняття, прання в машинці, прасування, розвішування. Виконувати такий трудомісткий процес зовсім необов'язково.

Важко уявити собі будинок, в якому немає на вікнах штор. Будь-то звичайні штори або тюль, портьєри або жалюзі, римські або рулонні штори - всі вони створюють затишок і приємну атмосферу в приміщенні.

Але крім естетичної і захисної функції штори приносять чимало клопоту в догляді за ними.

Пропонуємо Вам дізнатися, як почистити штори не знімаючи їх з карниза, а також як почистити штори парогенератором, чи є миючий пилосос для штор і як правильно зняти і випрати штори.

Як помити штори не знімаючи їх

Найпростіший спосіб підтримувати тканинні штори в чистому стані - регулярно їх струшувати. Проводьте цю процедуру раз на тиждень і ви позбавите фіранки від пилу.

Як правильно пилососити штори

Можна спробувати очистити штори пароочищувачем: пара, проникаючи між волокон, розчиняє молекули бруду

Але врахуйте, що паром не можна чистити штори плісе, з оксамиту, делікатних тканин.

Також штори можна просто вичистити пилососом. Але цей метод вимагає наявності спеціальної насадки для пилососа, щітки або м'якої ганчірки. Пилосос потрібно включати на мінімальну потужність.

Якщо немає можливості встановити потужність, оберніть насадку злегка вологою ганчіркою: таким чином ви уникнете затягування тканини в трубу.

І так, тепер ви знаєте, як правильно пилососити штори, як почистити штори на карнизі і яка насадка пилососа підходить для штор. Але якщо все ж Ви зважитеся прати важкі штори, пропонуємо вам кілька лайфхаків, як випрати брудні штори.

Як почистити тканинні штори

Щоб прибирання не закінчилося покупкою нових штор, перед пранням штор зверніть увагу на склад тканини і особливості її прання, зазначені виробником. Наприклад, тонкий тюль потрібно прати в прохолодній воді і гладити ледь теплою праскою, оксамит перуть в машині на делікатному режимі, а ось бавовна прекрасно поводиться при контакті зі звичайними порошками, але тканина може дати усадку при температурі понад 50-60 градусів і інтенсивному віджиманні. Тому радимо уважно вивчити інструкцію.

Раніше УНІАН писав, в якому режимі прати махрові рушники, а також навіщо додавати в воду соду і оцет.

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