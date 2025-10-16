Іменитий режисер похвалив гру Двейна Джонсона.

Відомий британський режисер Крістофер Нолан дав свій відгук новому фільму "Незламний", якому пророкують номінацію на "Оскарі".

Нещодавно відбулася прем'єра біографічної стрічки про борця Марка Керра, якого зіграв Двейн "Скеля" Джонсон. Попри великі очікування від цієї роботи, фільм не зібрав дуже маленьку "касу" на старті прокату - всього 5,9 млн доларів. Як повідомляє Variety, це є найменшим показником у кар'єрі Джонсон.

Утім це не вплинуло на оцінку Нолана. Режисер фільмів "Оппенгеймер", "Інтерстеллар" та "Початок" висловив своє захоплення акторською грою "Скелі".

"Я думаю, що це неймовірний виступ. Не думаю, що ви побачите кращу гру цього року чи в інших роках", - наголосив він.

Також Крістофер привітав свого колегу, режисера фільму "Незламний" Бенні Сафді, зазначивши, що ця робота має всі шанси стати кінохітом.

"Вітаю з фільмом. Це справді чудовий і радикальний твір, який з часом буде розумітися все більше і більше. Я дуже пишаюся тим, що знаю вас", - сказав Нолан.

Нещодавно виконавець головної ролі у фільмі "Незламний" Двейн Джонсон вразив різким схудненням на понад 30 кілограмів. Американський актор зізнався, заради якої пропозиції погодився на подібну трансформацію.

