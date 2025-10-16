Лікарі тримають акторку під наглядом.

Легендарна французька акторка та модель Бріжіт Бардо серйозно занедужала. Зірка 1950-х потрапила до лікарні.

Як повідомляє видання Nice-Matin, вже протягом трьох тижнів Бріжіт перебуває у приватній лікарні Сен-Жан в Тулоні. Хоч точний діагноз акторки не розголошується, відомо, що вона перенесла операцію через важке захворювання.

Наразі стан здоров'я Бардо залишається тривожним, тому лікарі тримають її під наглядом. Однак, очікується, що французьку зірку випишуть з лікарні вже через кілька днів.

Раніше у 91-річної акторки вже були проблеми зі здоров'ям. Три роки тому її госпіталізували з діагнозом "гостра дихальна недостатність". Ймовірно, що у Бріжіт відбулося загострення хвороби.

Бріжит Бардо - що відомо

Бріжит Бардо - справжня легенда Франції. За свою 21-річну кар'єру вона знялася у близько 45 фільмах і випустила понад 70 пісень. Найбільшу славу зірка здобула завдяки головним ролям у таких стрічках, як "І створив Бог жінку", "Ромовий бульвар" та "Зневага".

З 1973 року вона поставила на паузу свою творчу діяльність і повністю присвятила себе своєму благодійному фонду, який захищає права тварин. Цього року акторка розпочала масштабну кампанію на підтримку усиновлення. А за кілька тижнів до своєї госпіталізації Бардо встигла випустити свою авторську книгу "BBcédaire".

