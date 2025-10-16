Музиканти нібито планували виступити в РФ у травні 2026 року.

Американський рок-гурт Hollywood Undead скасував концерти в Росії. Про це повідомило російське агентство, яке займалося організацією виступів.

Там заявили, що рішення ухвалили "в останній момент, перед виходом у продаж" і "під тиском громадськості".

Крім того, в агентстві підкреслили, що "група дуже засмучена", що "обставини заважають" їм "виступити перед фанатами".

"Мабуть, правильний момент ще не настав", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Hollywood Undead нібито збиралися виступити в Москві та Петербурзі в травні 2026 року. 16 жовтня мав стартувати продаж квитків.

Варто зазначити, що на офіційній сторінці гурту концерти в Росії не анонсувалися, проте росіяни почали дякувати їм за ухвалене рішення і писати в коментарях, що чекають на виступи. Тим часом українці висловлювали обурення цією новиною.

