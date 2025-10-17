Минулого місяця він отримав серйозні травми внаслідок падіння.

Помер співзасновник і гітарист легендарної рок-групи Kiss Деніел "Ейс" Фрейлі. Йому було 74 роки.

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на заяву родини музиканта. Зазначалося, що Фрейлі помер від травм, отриманих під час падіння минулого місяця.

"Ми повністю розбиті горем і зневірені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ. Ми бережемо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших. Масштаб його смерті є епічним і не піддається розумінню. З памʼяттю про всі його неймовірні життєві досягнення, пам'ять про Ейса буде жити вічно!" – йдеться в заяві.

