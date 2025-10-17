З'явився новий трейлер шоу.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував ще один трейлер четвертого серіалу "Відьмак", в якому розсекретив нового персонажа. Він матиме вагому роль у майбутніх епізодах.

У новому ролику, який вийшов на YouTube, творці серіалу познайомили глядачів з незвичайним персонажем, а з вампіром-хірургом Еміелєм Регісом. Його зіграє 64-річний актор Лоуренс Фішберн відомий своїми ролями у фільмах "Матриця", "Джон Вік" та "Людина зі сталі".

"Пропоную прибрати зброю, добрі люди. Вона не потрібна. Як бачите, я без меча. І в мене немає того, що модна вважати цікавою здобиччю. Моє ім'я Еміель Регіс. Я цирульник-хірург", - представився у відео персонаж.

Окрім новенького, у трейлері також з'явився головний герой біловолосий Ґеральт із Рівії, якого в цьому сезоні зіграє Ліам Гемсворт. Він замінив актора Генрі Кавілла, який грав Відьмака в попередніх трьох сезонах.

Відьмак: сезон 4 - анонс нового персонажа

Нових та вже улюблених персонажів можна буде побачити на екрані вже незабаром. Прем'єра четвертого сезону серіалу відбудеться вже 30 жовтня. Всі майбутні серії з'являться на Netflix.

Нещодавно стримінг показав перший повноцінний трейлер четвертого сезону "Відьмака", де окрім Ґеральта, з'явилася Цірі та її нові союзники.

