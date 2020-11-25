Стрілець подарує вам все, про що ви тільки мріяли в житті і коханні, а потім відразу забуде про вас.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які неможливо забути після розриву стосунків.

Про це пише "Клубер".

Скорпіон

Скорпіон є найбільш пристрасним знаком Зодіаку, який підпускає до себе тільки тих, кому дійсно довіряє. Тому і розлучатися з ним буває так важко.

Читайте такожАстролог попередив про найнебезпечнішу дату 2020 року: є загроза катастрофічних руйнуваньВи усвідомлюєте, наскільки він став важливий для вас лише тоді, коли буде занадто пізно, і отримати другий шанс від представника цього знака практично неможливо. Але пристрасть, розпалена цією людиною, буде горіти в глибині вашого серця ще довгий час після розставання.

Стрілець

Стрілець подарує вам все, про що ви тільки мріяли в житті і любові, а потім відразу забуде про вас. Грубо кажучи, сьогодні він хоче бути з вами до кінця життя, а завтра – навіть не згадає, що ви за людина.

Представники цього знака заслужили славу найгірших партнерів, але після того, як Стрілець йде, ви ще довго продовжуєте шкодувати про те, що у вас нічого не вийшло.

Діва

Діва настільки багатолика і невловима, що коли вдається почати з нею відносини, ви відчуваєте себе на вершині світу. Складно зрозуміти, чого від неї очікувати-Діва хоче, щоб у вас було чудовий настрій і одночасно з цим вона постійно вас критикує.

Ви ніколи не знаєте, що вона зробить далі, але як тільки ви, нарешті, впускаєте її в своє життя, все починає складатися дуже гладко. Її неймовірна чуттєвість змусить вас думати про неї з теплотою, навіть коли відносини закінчаться.

Близнюки

Попри те, що іноді Близнюки здаються бездушними, ці люди дійсно розуміють вас. Коли вони вирішують розірвати відносини з ким-небудь, це зазвичай завдає їх колишньому партнеру досить болючу рану.

Ця ситуація ускладнюється ще тим, що після розставання Близнюки ще деякий час намагаються зберегти дружні стосунки.

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Автор: УНІАН