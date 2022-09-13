Експерт запевняє, що неприємності можуть бути в будь-який день місяця, тому важливо не втрачати пильності.

Відомий астролог Аліна Артуровна назвала три знака Зодіаку, на представників яких у вересні 2022 року чекає біда. Хто вони і до чого їм готуватися - читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

Берегти себе варто у всіх місцях, де ви знаходитесь. В першу чергу можуть бути небезпеки на дорозі - як в ролі водія машини, так і в ролі пасажира або пішохода. Постарайтеся відмовитися від вживання алкоголю і не відвідувати сумнівні місця з сумнівними людьми.

Діва

Дівам також потрібно звернути увагу на своє здоров'я. Пийте менше кави. Якщо маєте шкідливу звичку у вигляді куріння, як раз зараз відмінно б задуматися про те, як від неї позбутися.

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Менше часу проводите під сонцем і спробуйте до кінця місяця не захоплюватися алкоголем. Якщо є проблеми зі здоров'ям, йдіть до лікаря, але не займайтеся самолікуванням.

Скорпіон

І ще один знак, у якого будуть проблеми зі здоров'ям. В першу чергу переглянете свій раціон і введіть в нього якомога більше корисних продуктів. Може підвести шлунково-кишковий тракт. Також Скорпіонам радять відмовитися від далеких поїздок. Навіть якщо на перший погляд вони дуже привабливі і безпечні.

Нагадаємо, астролог попередила три знаки Зодіаку про фатальні невдачі на цьому тижні.

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