Вечірній час (ближче до півночі) буде особливо насиченим на події.

Астролог Ірина Звягіна дала гороскоп для українців на сьогодні-26 березня 2022 року. Вона стверджує, що у вечірній час потрібно бути особливо пильним і обережним, так як буде серйозна небезпека. Звягіна радить сховатися в захищеному місці.

Фахівець радить дотримуватися інструкцій і правил в цей день. Це дозволить відчувати себе впевнено і контролювати всі важливі процеси.

"Розчути кого-небудь складно, отримати ж допомогу в самому що не є необхідному і матеріалізованому вигляді цілком можна. Але, наприклад, якщо ви запитуєте через гуманітарні коридори потрібні ліки, то волонтери скажуть, що рецепт з печаткою лікаря обов'язковий. А бійці тероборони не пропустять жодну машину, не перевіривши не тільки паспорти всіх пасажирів, а й багажник", - написала астролог у власному Facebook-блозі.

Звягіна каже, що 26 березня вийде виконати більшість запланованих справ, проте потрібно бути особливо уважним, щоб не випустити з уваги нічого важливого і корисного, що могло раніше не входити у ваші плани.

Також Ірина Звягіна робить акцент на тому, що у вечірній час варто бути особливо уважним і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

"Найбільш насичений час - вечірній, ближче до півночі. Той, хто не бере прямої участі у війні, але близький до неї, повинен сховатися в захищеному місці", - сказано в гороскопі.

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