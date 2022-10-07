Експерти розповіли, які жінки Зодіаку найкраще справляються з роллю дружини. Але ніхто не ідеальний, тому у них є деякі недоліки.

Якщо вас цікавлять найкращі дружини і коханки за знаком Зодіаку, то визначитися допоможе наша стаття. Ми розповімо, з якими жінками вийдуть найміцніші стосунки і найбільш бурхливий роман.

Лев

Жінка-Лев - дуже енергійна, активна, життєрадісна і цілеспрямована. Саме тому з нею не буде нудно ні хвилини. Вона завжди знає чим себе зайняти, і завжди може здивувати своє оточення.

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Леви - яскраві і артистичні. Їхня негативна риса - лукавство. Так-так, можуть і збрехати. Але найчастіше це невинна брехня. Також Леви - найкращі коханки. У стосунках з ними, якщо почуття взаємні, ви завжди будете відчувати пристрасть, енергію, інтерес з боку.

Діва

Діви - мудрі і розважливі. Вони хороші менеджери не тільки в роботі, але і в сім'ї. Так, вони можуть грамотно розподілити обов'язки, створити домашній затишок, встигають вести кар'єру і навіть бізнес.

Правда є один істотний мінус. Найбільш гуляща дружина Зодіаку - це саме Діва. Вся справа в тому, що якщо Діві не будуть подобатися стосунки, але вона буде відчувати себе в них вигідно, то вона не буде розлучатися з партнером. Вони вважають, що простіше і краще - знайти якусь інтрижку на стороні.

Стрілець

Стрільці також входять в топ-3 кращих дужини за знаком Зодіаку. Стрільці - це незвичайні люди. Вони розумні, начитані, цікавляться навіть тим, в чому не розбираються. Вони вірні, віддані, завжди чесні зі своїм партнером.

Їхній мінус в тому, що їх часто кидає від одного рішення до іншого. Наприклад, сьогодні вони хочуть сім'ю і дітей, а завтра - успішний бізнес. Також вони трохи ліниві.

Найгірші дружини за знаком Зодіаку

Астрологи стверджують, що найскладніше будувати відносини з жінками, народженими під знаком Близнюки і Терези. Перші завжди перетягують на себе роль лідера, а другі - дуже брехливі, розпускають чутки і плітки.

Найкращі чоловіки за знаком Зодіаку

Також астрологи відзначили, хто з чоловічого гороскопу є кращим для ролі чоловіка. Це Овен, Близнюки, Стрілець і Риби. Ці люди вірні, ніколи не зрадять, завжди піклуються про сім'ю, дуже люблять дітей. Вони прагнуть як до матеріального достатку, так і до морального благополуччя.

Нагадаємо, названо три жіночих імені, які приносять біду і розчарування.

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