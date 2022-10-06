Астрологи назвали три поширених жіночих імені, які нерідко є причиною нещасної долі своїх власниць. Це варто врахувати, якщо ви обираєте ім'я своєї дочки, і не хочете зламати її долю.
Лариса
Власниці цього імені часто мають нестерпний характер, який відлякує оточуючих. Саме тому у Лариси може не бути близьких друзів, часто вона має напружені стосунки з батьками (або взагалі з ними не спілкується).
Як стверджують астрологи, Лариса досить пізно виходить заміж - після 40 років. Як правило, цей шлюб не є особливо вдалим і швидко розпадається.
Якщо Лариси заводять дітей, то у них і з спадкоємцями не дуже сприятливі взаємини.
Ельвіра
Дівчатка з ім'ям Ельвіра з самого дитинства стикаються з важкою долею. Це може бути втрата батьків або інших близьких родичів, булінг в школі або повна відсутність друзів.
У підлітковому віці вони часто відчувають самотність, не мають людини, яка б зрозуміла їх і підтримала.
Не завжди, але дуже часто життя власниць цього імені йде похилою.
Інна
Інни - дуже самовпевнені, пробивні, володіють сильним характером. Саме тому з ними поруч важко втриматися менш впевненим у собі людям. Попри те, що Інна легко прокладає собі дорогу до слави і кар'єри, в особистому житті вона приречена на страждання. Їй трапляються або підкаблучники, або альфонси, або зрадники.
Нагадаємо, названо 10 імен, які можуть зламати життя дитині.