Астрологи стверджують, що якщо назвати дівчинку цим ім'ям, у неї буде важка доля, сповнена страждань, випробувань і розчарувань в собі ж.

Астрологи назвали три поширених жіночих імені, які нерідко є причиною нещасної долі своїх власниць. Це варто врахувати, якщо ви обираєте ім'я своєї дочки, і не хочете зламати її долю.

Лариса

Власниці цього імені часто мають нестерпний характер, який відлякує оточуючих. Саме тому у Лариси може не бути близьких друзів, часто вона має напружені стосунки з батьками (або взагалі з ними не спілкується).

Як стверджують астрологи, Лариса досить пізно виходить заміж - після 40 років. Як правило, цей шлюб не є особливо вдалим і швидко розпадається.

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Якщо Лариси заводять дітей, то у них і з спадкоємцями не дуже сприятливі взаємини.

Ельвіра

Дівчатка з ім'ям Ельвіра з самого дитинства стикаються з важкою долею. Це може бути втрата батьків або інших близьких родичів, булінг в школі або повна відсутність друзів.

У підлітковому віці вони часто відчувають самотність, не мають людини, яка б зрозуміла їх і підтримала.

Не завжди, але дуже часто життя власниць цього імені йде похилою.

Інна

Інни - дуже самовпевнені, пробивні, володіють сильним характером. Саме тому з ними поруч важко втриматися менш впевненим у собі людям. Попри те, що Інна легко прокладає собі дорогу до слави і кар'єри, в особистому житті вона приречена на страждання. Їй трапляються або підкаблучники, або альфонси, або зрадники.

Нагадаємо, названо 10 імен, які можуть зламати життя дитині.

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