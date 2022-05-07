Фахівці вважають, що ці люди найчастіше зраджують або підставляють.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, представники яких є не дуже хорошими друзями - вони схильні до брехні, зради, пліток за спиною і інших не дуже "дружніх" вчинків.

Близнюки

Сам знак говорить про те, що у цих людей є два обличчя, і вони самі вибирають коли і яке показувати. Близнюки схильні до того, щоб шукати вигоду в спілкуванні зі своїми приятелями. Як правило, вони нікому не відкриваються по-справжньому, а намагаються показати "потрібну" сторону. З такими людьми потрібно бути дуже обережними, оскільки вони схильні до брехні і зради.

Лев

Леви - це дуже самозакоханий знак зодіаку. В яких би близьких стосунках ви не знаходилися, вони все одно будуть думати в першу чергу тільки про себе. Звичайно, ви можете спробувати донести їм, що потрібно цінувати і поважати своє оточення, однак, швидше за все, вони вас не зрозуміють.

Терези

З народженими під знаком Терезів дружити вкрай складно. Вони нерідко виявляють свою агресію, зриваються на інших, а якщо щось йде не за їхнім планом, можуть ображатися і плести інтриги.

Безумовно, це стосується не всіх Терезів, проте вони до цього схильні.

Стрілець

Люди, народжені під знаком Стрільця, дуже запальні й різкі. Тому часом вони можуть ображатися навіть на дрібниці, через що їх друзям з ними вкрай важко. Попри чесність і відданість, вони дуже просто можуть відмовлятися від своїх близьких людей, якщо ті не визнають їх величі. А ще Стрільці - це моторошні егоцентристи.

Риби

Уродженці даного знака - одні з найбільш брехливих людей. Рибам властиво обманювати навіть в дрібницях, аргументуючи це "брехнею на благо". Тому в тісному спілкуванні з ними астрологи рекомендують бути дуже уважними і довіряти їхні словами з особливою увагою.

Нагадаємо, раніше астролог назвав точні дати, коли Україну можуть бомбити.

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