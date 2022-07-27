Астрологи стверджують, що нерідко уродженці цих знаків не можуть зупинитися і не здатні себе контролювати.

Астрологи перерахували два знаки Зодіаку, у яких є проблеми з алкоголем. Це може проявлятися в очевидній залежності, або в одержимості, яку вони не хочуть визнавати. Хто вони - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Скорпіон

Їх назвали лідерами за кількістю випитого алкоголю. На вечірках і спільних зустрічах з друзями або рідними вони не уявляють свого дозвілля без келишка чогось міцного. Звичайно, в помірних кількостях ця звичка нікого не лякає, ось тільки Скорпіони нерідко перегинають з кількістю алкоголю. Звичайно ж, вони ніколи не зізнаються в тому, що не вміють контролювати себе і не знають свою "норму".

Експерт підкреслює - найчастіше ця проблема зустрічається саме у жінок-Скорпіонів.

Риби

Як тільки уродженці цього знака Зодіаку отримують відносну свободу у вигляді життя без батьків, вони "пускаються в танок" - гучні вечірки, тусовки і, звичайно ж, алкоголь. Це швидко стає нормою їхнього життя, яку потім змінити практично неможливо.

Риби з тих, кому не потрібен компаньйон - вони і поодинці можуть пригубити пляшечку вина або ще чогось. Часто саме це захоплення стає причиною конфлікту з другою половинкою, яка не готова терпіти алкоголізм.

Нагадаємо, астрологи назвали топ найкрасивіших знаків Зодіаку.

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