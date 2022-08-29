Їм варто уникати небезпечних ситуацій і, по можливості, залишатися в цей день вдома.

Вересневий повний місяць потрапляє на суботу, 10 вересня. Астрологи стверджують, що Раки, Овни, Близнюки і Скорпіони в цей день будуть піддаватися негативному впливу. У них можуть бути конфліткти з близькими, сварки на роботі, емоційні сплески.

Рак

Для сприйнятливих до впливу Місяця людей це повний місяць - дуже складний період. Раки - одні з таких. Їх підстерігає побутова небезпека: можна порізатися, пролити на себе окріп або якось інакше травмуватися. Будьте особливо пильні в цю дату.

Овен

Період повного місяця починається за 2 дні до фактичної точки повного місяця і триває ще 2 дні після неї. Астрологи радять Овнам в період з 8 по 12 вересня включно не приймати ніяких серйозних рішень, не підписувати документи, а, по можливості, відмовитися від будь-яких фінансових операцій.

Відео дня:

Близнюки

Вас можуть підстерігати небезпеки, якщо в цей день ви вирішите активно відпочити.

Це можуть бути всілякі травми і навіть нещасні випадки. Бережіть своє здоров'я, з цим не варто жартувати.

Скорпіон

Для вас повний місяць 10 вересня буде пов'язано з сильним стресом. Це може бути розчарування в людині, велика грошова втрата або просто емоційні скачки.

Нагадаємо, у двох знаків Зодіаку розпочнеться "біла смуга" в повний місяць 10 вересня.

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