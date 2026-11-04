У стилі 90-х: Цимбалару змінилася до невпізнання для кліпу 'Без Обмежень' (відео)

Це перша премʼєра від гурту за останні два роки.

Українська група "Без Обмежень" презентувала новий сингл "Лейла" і особливий кліп до нього. Варто зазначити, що це перша премʼєра від гурту за останні два роки. Пізніше "Лейла" стане головним саундтреком до нового фільму.

Головні ролі у кліпі зіграли українські актори Ахтем Сеітаблаєв, Павло Пашуткін та Анастасія Цимбалару. Остання спеціально для зйомок кардинально змінила образ та зʼявилась у кадрі брюнеткою. Режисером ролика виступив Влад Разіховський.

Знімальний день тривав понад 12 годин. Спеціально для відеороботи художники декорацій побудували номер мотелю в стилі 90-х у США.

Відео дня

У кліпі Ахтем згадує часи, коли вони з коханою були молодими, безтурботними й закоханими одне в одного. У спогадах постає історія двох людей, які насолоджуються свободою, бешкетують і живуть теперішнім, не думаючи про те, що чекає на них попереду. Водночас глядач бачить героя через багато років: він знову приїжджає до того самого мотелю й заходить у номер, де кожна деталь нагадує йому про кохану. Так у відео переплітаються минуле й теперішнє, а візуальні паралелі підкреслюють зв'язок між ними.

У коментарі УНІАН лідер гурту Сергій Танчинець зазначив, що загалом у кліпі задіяні троє акторів і з кожним було неймовірно приємно працювати.

"З Ахтемом ми давно знайомі, і я з величезною повагою до нього ставлюся. Він надзвичайно талановитий режисер і актор, а ще дуже приємна людина. Свого часу він уже знімався в нашому кліпі на пісню "Героям" і тоді одразу погодився долучитися. Цього разу також не вагався. За що я, звісно, вдячний. Настя – наша дуже-дуже хороша подруга. Вони з моєю дружиною Юліаною часто проводять час разом, їздять одне до одного в гості, їздять у відпустки. До того ж Настя дуже професійна акторка. Також хочу відзначити Павла Пашуткіна. Ми з ним працювали вперше. Коли шукали актора на цю роль, нам було важливо знайти людину, яка нагадувала б Ахтема в молоді роки. І коли побачили Павла наживо, вся команда відразу погодилася, що вони схожі, як дві краплі води. Павло, як і Ахтем, є чинним військовослужбовцем, тому ми особливо раді, що їм обом вдалося знайти час і долучитися до зйомок", - розповів музикант.

Акторка Анастасія Цимбалару зазначила, що це була одна з найкомфортніших зйомок у її житті.

"Ще й здійснилася моя маленька мрія, адже я давно хотіла зіграти роль саме такого плану. На зйомках дуже відчувалося, що про мене турбуються: постійно запитували, чи все добре і чи нічого мені не потрібно. З Павлом, моїм партнером по кадру, ми дуже легко знайшли спільну мову. Багато моментів народжувалися просто в процесі, через імпровізацію, і мені здається, у нас усе чудово склалося. На жаль, в кадрі не було безпосередньої взаємодії з Ахтемом, але, сподіваюся, у нас ще все попереду і така нагода обов'язково випаде", - зазначила Анастасія.

Ахтем Сеітаблаєв додав, що дуже злагоджена робота на майданчику вилилася у надзвичайно крутий результат: "Кліп вийшов чудовим". "Лейла" стане головним саундтреком до його майбутньої режисерської роботи - фільму "ГУР. Код "Сікора"".

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як лідер гурту "Без Обмежень" одружився вдруге.

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