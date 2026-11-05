Netflix показав трейлер напруженого серіалу 'Трійця' із зіркою 'Гри престолів' (відео)

Усі епізоди серіалу вийдуть 1 грудня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер серіалу в жанрі політичного трилера "Трійця" (Trinity).

У центрі сюжету – відважна офіцерка флоту Кетрін Декер та міністр оборони США Вебб Престон, які опиняються втягнутими в міжнародну змову.

Головні ролі в серіалі виконали Річард Медден ("Рокетмен", "Вічні", серіали "Гра престолів", "Охоронець") та Гугу Мбата-Роу ("Парадокс Кловерфілда", "Пограбування: "План Лондон", серіал "Локі").

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Також у проєкті задіяні Марша Гей Харден ("Знайомтеся, Джо Блек", "Таємнича річка", "Проклятий лицар"), Джей Ді Пардо ("Форсаж 9", "Придорожній заклад") та інші.

Творцем серіалу став британський сценарист Джед Меркуріо ("Охоронець", "За службовими обов'язками").

Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

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