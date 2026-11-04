Майк Фленаган поділився обнадійливими новинами про багатостраждальний Warhammer Генрі Кавілла

Наразі проект за мотивами всесвіту Warhammer 40,000 перебуває на стадії розробки для стрімінгового сервісу Prime Video.

Режисер і сценарист фільмів жахів Майк Фленаган ("Окулус", "Доктор Сон", "Життя Чака", "Глиноликий", "Екзорцист: Мученики", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Північна меса", "Керрі") повідомив, що команда проєкту Warhammer 40,000 для Prime Video суттєво просунулася в роботі.

"Ми знайшли дуже крутий і несподіваний спосіб занурення в цей всесвіт, і, на мій погляд, це неймовірно захоплююче. Я зобов'язаний зберігати все в таємниці, але робота над проєктом приносить мені величезне задоволення", – цитує режисера Collider.

Також у недавньому інтерв'ю Фленаган обговорив складність ознайомлення аудиторії з таким великим вигаданим всесвітом, екранізацією якого особисто "захопився" актор Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Енола Холмс").

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Водночас він відмовився розкривати будь-які деталі сюжету.

"Генрі Кавілл був би розлючений, якби я хоч щось розповів про те, над чим ми працюємо", – зізнався режисер.

За його словами, лише літературна частина всесвіту налічує близько 700 романів – не кажучи вже про ігри та обширну міфологію, що дає уявлення про масштаби проєкту. Але, незважаючи на всі труднощі, Фленаган сповнений ентузіазму.

Видання нагадує, що про участь майстра жанру хоррор у проєкті стало відомо в липні 2026 року: у фінансовому звіті Games Workshop зазначалося, що попередні начерки вже готові й незабаром розпочнеться робота над сценарієм.

У серпні Кавілл підтвердив, що виступає не тільки продюсером, а й виконавцем однієї з ролей, однак яку саме, розкривати не став.

Журналісти підкреслюють, що вибір відправної точки для розвитку сюжету Warhammer 40,000 має величезне значення, адже цей всесвіт – це щось набагато більше, ніж просто воїни в броні, які б'ються в ефектних битвах. Її гнітючі суспільні інститути, релігійний фанатизм і надприродні жахи слугують багатим матеріалом для найрізноманітніших історій. Серіалу потрібні персонажі, за долею яких хочеться стежити, особливо з огляду на те, що сам сеттинг практично не залишає надії на те, що хтось із героїв взагалі виживе.

При цьому Фленаган у своїх попередніх роботах неодноразово вибудовував жах навколо людей, чиє горе, відданість і переконання самі по собі породжують небезпеку, що їх оточує. Такий підхід може чудово спрацювати у всесвіті Warhammer, де фанатична віра в якусь справу буває не менш лякаючою, ніж усе те, що чекає на героїв на полі бою.

При цьому дата виходу серіалу Warhammer 40,000 для стрімінгового сервісу Prime Video поки що не оголошена.

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