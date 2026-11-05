'Збройний барон' знову в ділі: вийшов тизер довгоочікуваного сиквелу хіта з Ніколасом Кейджем (відео)

Прем'єра фільму запланована на початок 2027 року.

Вийшов перший тизер кримінального екшна "Збройні барони" (Lords of War), що стане сиквелом хіта 2005 року з Ніколасом Кейджем ("Дикі серцем", "Покидаючи Лас-Вегас", "Нестерпний тягар величезного таланту", "Ренфілд", "Довгоніг", "Серфер", серіал "Павук-Нуар").

У другій частині вихідець з Одеси Юрій Орлов, який свого часу побудував один з найпотужніших каналів нелегальної торгівлі зброєю, дізнається, що у нього є син Антон. Однак замість того, щоб покласти край злочинам батька, юнак намагається перевершити їх, створюючи армію найманців для участі у конфліктах на Близькому Сході, де воює США.

Роль сина Орлова дісталася шведському акторові Біллуу Скашгорд ("Диявол завжди тут", "Джон Вік 4", "Носферату", франшиза "Воно").

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Також у фільмі зіграли Лора Геррієр ("Людина-павук: Повернення додому", "Чорний куклукскланівець", "Майкл"), Сільвія Гукс ("Той, хто біжить по лезу 2049", "Дівчина у павутинні", серіал "Берлінська резидентура"), Грег Тарзан Девіс ("Топ Ґан: Меверік", франшиза "Місія неможлива") та інші.

Режисером сиквелу виступив новозеландець Ендрю Нікол, який також зняв першу частину. Крім того, в його активі такі стрічки, як "Гаттака", "Симона", "Час" і "Анон".

Американська прем'єра фільму запланована на 22 січня 2027 року, однак чи вийде він в український прокат, наразі невідомо.

"Збройний барон" – чим запам'ятався перший фільм

Нагадаємо, перший "Збройний барон" вийшов на екрани в січні 2005 року. Він розповідав про вихідця з радянської Одеси Юрія Орлова, який став одним з найбільших нелегальних торговців зброєю у світі. В якийсь момент він захотів відійти від справ і почати чесне життя, однак це йому так і не вдалося, оскільки світовим урядам він був потрібен як "необхідне зло", яке роздає зброю, щоб вони самі могли заперечувати свою причетність до воєн.

Фільм було офіційно схвалено Amnesty International, оскільки показував небезпеку торгівлі зброєю. Також стрічку непогано оцынили критики и глядачі.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 62% схвалення від критиків і 85% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 62 з 100 балів, а широка аудиторія – в 7,7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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