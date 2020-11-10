Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які в другій половині листопада стануть справжніми улюбленцями долі.
Про це пише slovofraza.
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Біла смуга почнеться в житті Овна в листопаді. Ви проявите неабияку наполегливість і досягнете успіху. Сміливо хапайтеся за кожен шанс і можливість реалізації. Значно пощастить самотнім Овнам, які нарешті зустрінуть другу половинку і зможуть завести серйозні і міцні стосунки.
Рак
Раку в листопаді також вдасться реалізувати всі свої найсміливіші і незвичайні ідеї. Подібна твердість дозволить впоратися з найскладнішими завданнями і досягти небувалих результатів. Головне продумувати свої дії і не поспішати з висновками. Ви здивуєтеся наскільки старанно близькі люди будуть Вас підтримувати.
Лев
На Левів у листопаді чекає кар'єрне зростання. Вам слід використовувати цей час для того, щоб зміцнити свої позиції в колективі і стати авторитетом. Не бійтеся обговорювати з начальником потенціал зростання вашої зарплати і різні бонуси, адже керівництво на вашому боці. Також налагодяться стосунки з другою половинкою.
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