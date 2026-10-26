Мозгова розповіла, якою була її реакція на третю вагітність після 40 років

Вона визнала, що, можливо, це й нелегко, але в такому віці жінка більш відповідальна.

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла, які думки у неї були, коли вона в 40 років дізналася, що вагітна втретє. Допис вона опублікувала в своєму Instagram.

Продюсерка зізналася, що першою реакцією був страх, але це було лише на мить.

"Найпершою реакцією був страх… буквально на мить. Бо вже наступної миті я зрозуміла, що люблю цю маленьку людину більше за всіх у світі. Хоча ми ще навіть не познайомилися", - розповіла вона.

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Мозгова додала, що вважає цілком нормальним, коли жінка народжує дитину після 40 років. Вона визнала, що, можливо, це й нелегко, але в такому віці жінка більш відповідальна:

"Так, це виклик. Фізичний, емоційний, психологічний. У цьому віці ти вже чудово розумієш, що материнство-це не лише рожеві п’яточки й няшні фото. Це відповідальність, безсонні ночі, тривоги й повна перебудова життя".

Окрім цього, Мозгова зазначила, що жінка після 40 років вже менше хвилюється про думку інших людей.

"Але є один нюанс. У 41 ти вже значно краще знаєш себе. Менше переймаєшся чужими думками й набагато виразніше розумієш, що насправді має значення", - додала вона.

Мозгова поділилася, що її третя донька хоч і не входила до її планів, але зараз вона дуже щаслива:

"І ось уже одинадцять років я щодня дивлячись на неї , переконуюся, що найбільше щастя не завжди приходить тоді, коли ми його плануємо. Іноді воно просто приходить. І назавжди змінює твій світ".

Продюсерка зазначила, що головне - не цифра в паспорті, а готовність і можливість подарувати новій людині щасливе дитинство.

"Тож народжувати у 41- абсолютно нормально. Головне- не цифра в паспорті, а любов, готовність і можливість подарувати новій людині щасливе дитинство. З рештою, я отримала від життя подарунок, цінність якого неможливо виміряти жодними цифрами", - додала Мозгова.

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