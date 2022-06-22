На думку експертів, не пощастить Овнам і Тельцям.

Липень принесе фінансові проблеми двом знакам Зодіаку. До такого висновку прийшли астрологи, зробивши прогноз на другий місяць літа.

Овен

Головна проблема Овнів полягає в тому, що вони з будь-якого приводу впадають в депресію. З одного боку - це вольові люди, які звикли сміливо йти до своїх цілей. Але якщо у них щось не виходить, то все... зіпсована в душі погода, депресія, сльози і відчай.

Овнам належить навчитися боротися з таким меланхолійним настроєм, щоб долати всі перешкоди. В іншому випадку ви можете понести серйозні втрати по всіх фронтах.

Телець

Одна з головних проблем Тельців - неуважність. Вони, як папуги, кидаються на все і одразу. У такому ритмі вони можуть забути щось дуже важливе і навіть втратити цінну річ.

Крім того, в липні у Тельців все буде падати з рук. За що б ви не взялися, буде ламатися, кришитися і просто розвалюватися на очах. Вам потрібно взяти себе в руки, зрозуміти, чого ви дійсно хочете і йти до своєї мети з благими намірами.

Нагадаємо, літнє сонцестояння глобально змінить життя трьох знаків Зодіаку.

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