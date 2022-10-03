Йдеться про Харків, який може постраждати через наступ з боку РФ.

Відомий український екстрасенс і таролог Макс Гордєєв розповів, чи варто чекати додаткової небезпеки жителям України у зв'язку з оголошенням в Росії мобілізації. Детальніше думками і передбаченнями він поділився в новому відео на YouTube-каналі.

"Для них ця ситуація підвішена. В першу чергу. Друга карта, яка випала, блокована, тобто інформація якось не сформувалася, але нічого Україні вона не зробить. Випадає і карта справедливості. Тобто справедливість на нашому боці", - сказав Гордєєв.

Попри позитивну перспективу і справедливість, яка буде в майбутньому досягнута, небезпека для міст все ж є. Як попередив Гордєєв, небезпека чекає на Харків.

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"Всі ті, хто думає, що знову буде мобілізація, що вони прийдуть, що вони десь там під Білоруссю, і що вони якось там будуть намагатися нападати, так, будуть намагатися, будуть нападати. Але найбільше постраждати від цього може Харків", - додав Гордєєв.

Він закликав жителів усіх регіонів України не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки окупанти нещадно б'ють по всіх містах і напрямках.

Нагадаємо, екстрасенс Макс Гордєєв відповів, чи варто українцям готуватися до ядерної війни.

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