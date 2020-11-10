Існують еталонні красуні, перед якими не встоїть жоден чоловік.

Кожна жінка по-своєму прекрасна, але існують еталонні красуні, перед якими не встоїть жоден чоловік. Вони поєднують в собі всі якості ідеальної жінки, від яких представники протилежної статі без розуму.

Про це пише freedfeel.

Близнюки поєднують в собі всі необхідні жінці якості. Жінки цього знака зачаровують своєю легкістю. Вони просто живуть, радіють життю і бажають оточення того ж.

Скорпіон

У цих жінок є якась невідома сила і енергетика, яка змушує чоловіків втрачати голову від одного тільки їх погляду. Дами-Скорпіони красиві, розумні і в міру підступні.

Вони знають, що мають здатність зводити оточуючих з розуму, і сміливо її використовують.

Козоріг

Ці жінки ніколи не стануть ходити з похмурим виразом обличчя, адже вони люблять це життя в кожному її прояві.

Вони відчувають себе королевами краси навіть в домашньому одязі і з пучком на голові. Але якщо тільки побажають, то з легкістю підкорять цей світ.

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Автор: УНІАН