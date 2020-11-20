Здавна люди використовують місячний календар, аби бути готовими до змін фаз природного супутника Землі. Адже помічено, що Місяць має певний вплив на все живе на планеті, в тому числі й на людський організм.
Фази Місяця та їхній вплив на людину
Місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин. Тому іноді в місячному місяці 29 місячних діб, а деколи – 30. Відповідно, якби ми жили за місячним календарем, то рік тривав би 354,36 земних діб.
Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікУпродовж цього періоду Місяць проходить чотири основні фази, так звані чверті. Йменують кожну із них так: молодик, перша чверть, повний місяць та остання чверть. Кожна із чвертей триває близько тижня. Початком місяця за місячним календарем вважається період молодика.
У певні місячні цикли деякі люди можуть відчувати брак сил, слабкість і потребу відпочинку, багато хто страждає від безсоння й стає більш емоційним та чутливим.
Місячний календар на грудень 2020 року дозволить майже завжди бути в курсі того, який у конкретний момент Місяць. Він зможе посприяти у плануванні справ і допомогти визначити сприятливі й несприятливі дні першого місяця зими для справ.
Місячний календар на грудень 2020 - сприятливі дні
Сприятливі дні місячного календаря – це період, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 або 120 градусів. У ці моменти можна сміливо братися за нові справи і приймати важливі рішення.
Найбільш сприятливі місячні дні у грудні: найкращими датами місяця є 19 та 26 числа, також вдалими є 12, 24, 25 та 28 грудня.
Несприятливі місячні дні у грудні: 2, 6, 11 та 31 числа є достатньо складними, а 4-те число – критичним днем грудня.
Місячні фази на грудень 2020
Щербатий Місяць – з 1 по 13 грудня та 31 грудня 2020 року
Молодик – 14 грудня 2020 року
Висхідний Місяць – з 15 по 29 грудня 2020 року
Повня – 30 грудня 2020 року
Місячний календар на грудень 2020 року
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