Рекомендації астрологів допоможуть підготуватися до коливань місячних ритмів, які впливають на самопочуття людини.

Здавна люди використовують місячний календар, аби бути готовими до змін фаз природного супутника Землі. Адже помічено, що Місяць має певний вплив на все живе на планеті, в тому числі й на людський організм.

Фази Місяця та їхній вплив на людину

Місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин. Тому іноді в місячному місяці 29 місячних діб, а деколи – 30. Відповідно, якби ми жили за місячним календарем, то рік тривав би 354,36 земних діб.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікУпродовж цього періоду Місяць проходить чотири основні фази, так звані чверті. Йменують кожну із них так: молодик, перша чверть, повний місяць та остання чверть. Кожна із чвертей триває близько тижня. Початком місяця за місячним календарем вважається період молодика.

У певні місячні цикли деякі люди можуть відчувати брак сил, слабкість і потребу відпочинку, багато хто страждає від безсоння й стає більш емоційним та чутливим.

Місячний календар на грудень 2020 року дозволить майже завжди бути в курсі того, який у конкретний момент Місяць. Він зможе посприяти у плануванні справ і допомогти визначити сприятливі й несприятливі дні першого місяця зими для справ.

Місячний календар на грудень 2020 - сприятливі дні

Сприятливі дні місячного календаря – це період, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 або 120 градусів. У ці моменти можна сміливо братися за нові справи і приймати важливі рішення.

Найбільш сприятливі місячні дні у грудні: найкращими датами місяця є 19 та 26 числа, також вдалими є 12, 24, 25 та 28 грудня.

Несприятливі місячні дні у грудні: 2, 6, 11 та 31 числа є достатньо складними, а 4-те число – критичним днем грудня.

Місячні фази на грудень 2020

Щербатий Місяць – з 1 по 13 грудня та 31 грудня 2020 року

Молодик – 14 грудня 2020 року

Висхідний Місяць – з 15 по 29 грудня 2020 року

Повня – 30 грудня 2020 року

Місячний календар на грудень 2020 року

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Аліна Вишневська