Ryanair відкрив 'скриньку Пандори', закликавши пасажирів відмовитися від популярного б'юті-тренду

Далеко не всі підтримують бажання пасажирів доглядати за шкірою на борту літака.

Уже кілька років блогери та знаменитості активно пропагують процедури догляду за шкірою прямо під час польоту, навіть попри те, що дерматологи попереджають про шкоду таких дій.

Тепер же на популярний б'юті-тренд відреагував ірландський лоукостер Ryanair, відомий своєю саркастичністю в соцмережах.

"Припиніть доглядати за шкірою на борту – це ж двогодинний переліт", – йдеться в повідомленні на сторінці авіаперевізника у Facebook.

Відео дня

Втім, користувачі соцмережі не залишилися в боргу й засипали допис коментарями:

"Досить вимірювати мою сумку лінійкою, ніби йдеться про національну безпеку – це ж усього лише двогодинний переліт", – парирував один із коментаторів.

"Будь ласка, скажіть бортпровідникам, щоб вони посміхалися – адже це всього лише двогодинний переліт", – додала ще одна користувачка.

"Догляд за шкірою – єдина розкіш на цьому рейсі", – зазначила ще одна підписниця.

"Плануєте стягувати з нас додаткову плату, якщо ми вирішимо зайнятися доглядом за шкірою на борту?" – поцікавилася ще одна коментаторка.

"Припиніть літати о 6-й ранку, і в мене буде час підготуватися до польоту", – порадила ще одна користувачка.

Було також чимало коментаторів, які зізналися, що доглядають за шкірою обличчя в літаку, особливо якщо "в аеропорту на них чекає бойфренд".

Своєю чергою авіаексперти неодноразово попереджали, що під час польоту через сухість у салоні літака шкіра може сильно пересихати. Однак догляд за шкірою прямо на борту більшість із них не підтримує.

"Найбільша помилка – згадувати про стан своєї шкіри, коли ви вже перебуваєте на висоті 10 000 метрів: політ може спричинити відчуття зневоднення та стягнутості. Основний догляд слід провести ще до посадки в літак", – цитує видання Express дерматолога, доктора Нору Джафар.

Натомість пасажирам також рекомендується пити більше води до та під час польоту.

Інші скандали з Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше керівник Ryanair активно виступав за заборону продажу алкоголю пасажирам, оскільки, на його думку, через це під час польотів регулярно трапляються бійки.

При цьому лоукостер відомий особливо суворими вимогами до розміру ручної поклажі. Керівництво компанії навіть не приховує, що виплачує своїм співробітникам премії за виявлення пасажирів із надмірним багажем.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.