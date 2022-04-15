Для цих трьох знаків Зодіаку прийдешній тиждень буде найбільш сприятливим.

Астрологи виділили три знаки зодіаку, яких в період з 18 по 24 квітня чекатиме фінансова удача. Мова йде не тільки про запланований прибуток. Хто в топ-трійці везунчиків - читайте далі в матеріалі УНІАН.

Телець

Вже в понеділок Тельців чекають несподівані фінансові надходження. Зірки кажуть, що мова йде не про зарплату чи інший звичний прихід грошей, а про якесь несподіване надходження. Альтернативою можуть бути списання боргів, наприклад, з оренди, або новина про завершення кредиту.

Діви - другі в списку щасливчиків в тижні з 18 по 24 квітня. Попри те, що раніше був довгий період неприємностей і форс-мажорів, пов'язаних з нарахуванням фінансів, скоро цей важкий етап закінчиться. Зірки кажуть, що в п'ятницю можна розраховувати на привабливі пропозиції, вигідні угоди, бонуси, подарунки.

Козеріг

Планети прогнозують, що цей фінансовий тиждень буде стабільним з незначними позитивними зрушеннями. Зокрема, Ви отримаєте фінансову винагороду, про яку навіть не підозрювали. А ті люди, які раніше брали у вас в борг, віддадуть ці борги. Головне - бережіть свої кошти, оскільки займати їх в даний період може бути небезпечно для Вашого майбутнього фінансового благополуччя.

Нагадаємо, астрологи розповіли, що чекає знаки Зодіаку в повний місяць 16 квітня.

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