Повний місяць 16 квітня або Рожевий місяць - час змін. Астрологи уточнили, як дана подія може бути відображено на конкретних представниках.
Овен
Для представників даного знака Зодіаку відкриваються нові горизонти, а також період після 16 квітня буде характеризуватися досягненням раніше поставлених цілей.
Бик
Тельці зможуть побачити з іншого боку людей, які їх оточують. Однак це може бути як хороша сторона, так і не дуже.
Близнюки
16 квітня - вдалий день, щоб поговорити зі своєю другою половинкою по душах. Найголовніше в цій розмові - щирість. Це допоможе уникнути сварок.
Рак
Якщо у представників даного знака Зодіаку в цей день виникне бажання побути на самоті, зробити паузу і видихнути, то не слід противитися.
Лев
Повний місяць для Левів стане переломним моментом - в цей момент вдасться позбутися від вантажу минулого, який давно обтяжував життя.
Діва
Для Дів повний місяць 16 квітня стане можливістю реалізувати свої давні бажання. Діви зможуть досягти максимальних результатів в тих напрямках, де прагнули домогтися успіхів.
Терези
Терези, в цей день і після повного місяця вас чекають позитивні зміни в особистому житті. Почнеться період романтики.
Скорпіон
Скорпіони в повний місяць 16 квітня відчують непереборне бажання побути на самоті і уникнути спілкування навіть з найближчими. Не варто від цього тікати, можливо, так навіть буде краще.
Стрілець
У Стрільців раніше був непростий період, складність полягала в тому, що потрібно було зробити вибір. На повний місяць 16 квітня всі конфліктні ситуації вирішаться.
Козоріг
У Козерогів, на відміну від Скорпіона, повна протилежність - вони навпаки захочуть провести більше часу зі своїми рідними, з сім'єю, з другою половинкою.
Водолій
Водоліям доведеться приймати рішення. Воно може бути непросте, проте вибрати правильний шлях в цей день буде набагато простіше.
Риб
У житті риб з 16 квітня починає період романтики. Вона в багатьому буде несподіваною. Однак можуть бути конфліктні ситуації з близькими, важливо зберігати спокій і не вестися на поводу у емоцій.
Нагадаємо, екстрасенс передбачав якнайшвидшу смерть Путіна.