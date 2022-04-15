Дана подія змінить долі деяких знаків.

Повний місяць 16 квітня або Рожевий місяць - час змін. Астрологи уточнили, як дана подія може бути відображено на конкретних представниках.

Овен

Для представників даного знака Зодіаку відкриваються нові горизонти, а також період після 16 квітня буде характеризуватися досягненням раніше поставлених цілей.

Бик

Тельці зможуть побачити з іншого боку людей, які їх оточують. Однак це може бути як хороша сторона, так і не дуже.

Близнюки

16 квітня - вдалий день, щоб поговорити зі своєю другою половинкою по душах. Найголовніше в цій розмові - щирість. Це допоможе уникнути сварок.

Рак

Якщо у представників даного знака Зодіаку в цей день виникне бажання побути на самоті, зробити паузу і видихнути, то не слід противитися.

Лев

Повний місяць для Левів стане переломним моментом - в цей момент вдасться позбутися від вантажу минулого, який давно обтяжував життя.

Діва

Для Дів повний місяць 16 квітня стане можливістю реалізувати свої давні бажання. Діви зможуть досягти максимальних результатів в тих напрямках, де прагнули домогтися успіхів.

Терези

Терези, в цей день і після повного місяця вас чекають позитивні зміни в особистому житті. Почнеться період романтики.

Скорпіон

Скорпіони в повний місяць 16 квітня відчують непереборне бажання побути на самоті і уникнути спілкування навіть з найближчими. Не варто від цього тікати, можливо, так навіть буде краще.

Стрілець

У Стрільців раніше був непростий період, складність полягала в тому, що потрібно було зробити вибір. На повний місяць 16 квітня всі конфліктні ситуації вирішаться.

Козоріг

У Козерогів, на відміну від Скорпіона, повна протилежність - вони навпаки захочуть провести більше часу зі своїми рідними, з сім'єю, з другою половинкою.

Водолій

Водоліям доведеться приймати рішення. Воно може бути непросте, проте вибрати правильний шлях в цей день буде набагато простіше.

Риб

У житті риб з 16 квітня починає період романтики. Вона в багатьому буде несподіваною. Однак можуть бути конфліктні ситуації з близькими, важливо зберігати спокій і не вестися на поводу у емоцій.

Нагадаємо, екстрасенс передбачав якнайшвидшу смерть Путіна.

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