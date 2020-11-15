16 листопада варто оберігатися від негативних емоцій.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 16 листопада для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.com.

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Овен

Завтра вам краще зайнятися тим, що підвищує самооцінку. При цьому день буде важким, ви витратите багато сил.

Телець

Цей день обіцяє вам нові партнерські зв'язки. Вечір присвятіть розслабленню.

Близнюки

У вас є таємний недоброзичливець, і саме сьогодні ви зможете його викрити. Варто бути трішки уважніше. Також вам слід завершити всі справи.

Рак

Вас чекає приємний сюрприз, який переверне ваше життя.

Лев

Вам пора згадати про себе і свій будинок. Наведіть порядок там, а потім беріться за роботу.

Діва

Сьогодні день засмутить зайвими збитками. Але, якщо грамотно з усім розібратися, можна вийти з проблем дуже швидко.

Терези

Займіться творчістю. Наприклад, напишіть картину.

Скорпіон

Сконцентруйтеся на якомусь одному проекті. Саме він принесе вам бажаний результат і прибуток.

Стрілець

Знайдіть баланс між роботою та відпочинком. Від цього буде залежати ваш життєвий успіх і здоров'я.

Козеріг

На любовному фронті особливих хвилювань зірки не пророкують. Просто проводьте більше часу з тими, кого любите. Доленосних знайомств чекати не варто.

Водолій

Вас чекає успіх. Але від нього буде залежати ваше майбутнє.

Риби

Маленькі проблеми можуть переростати у великі, якщо ви пустите все на самоплив.

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Автор: УНІАН