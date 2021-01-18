Відомий астролог Павло Глоба назвав двох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.
Про це пише slovofraza.
Читайте такожНазвано найщедріші знаки Зодіаку: їм нічого не шкодаДіва
Дівам варто пам'ятати про закон тяжіння думок. Він допоможе їм змінити життя на краще. Це буде дуже яскрава і сприятливий тиждень, хоч і почнеться вона з деяких труднощів. 20-21 січня зірки і планети будуть в максимальній гармонії. В голову Дівам можуть почати приходити цікаві ідеї і думки. Можливо, зараз доведеться більше працювати, але без належного вихлопу. Також можуть дати про себе знати проблеми, які не були вирішені в грудні минулого року. Все це другорядне. Діви на хвилі позитиву і керують своїм життям самі.
Скорпіон
У Скорпіонів найпозитивнішим днем стане понеділок. Саме перший день тижня стане найпродуктивнішим. Все найважливіше варто зробити 18 числа. Далі краще відкласти підписання важливих паперів і розв'язання юридичних проблем, особливо 21 числа - у найбільш несприятливий день. Цей тиждень буде відмінно підходити для домашніх справ, ремонту, зміни обстановки, покупки меблів, переїздів. ймовірно, що Скорпіонам вдасться знизити градус непорозуміння з другою половинкою.
Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:
- Гороскоп здоров'я на тиждень 18-24 січня для всіх знаків: Ракам потрібно берегти спину, а Дівам-шлунок
- Названі найідеальніші батьки за знаком Зодіаку
- Місячна дієта 18 січня: як скласти раціон сьогодні за гороскопом харчування
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram