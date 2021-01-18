Дівам варто пам'ятати про закон тяжіння думок. Він допоможе їм змінити життя на краще.

Відомий астролог Павло Глоба назвав двох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Дівам варто пам'ятати про закон тяжіння думок. Він допоможе їм змінити життя на краще. Це буде дуже яскрава і сприятливий тиждень, хоч і почнеться вона з деяких труднощів. 20-21 січня зірки і планети будуть в максимальній гармонії. В голову Дівам можуть почати приходити цікаві ідеї і думки. Можливо, зараз доведеться більше працювати, але без належного вихлопу. Також можуть дати про себе знати проблеми, які не були вирішені в грудні минулого року. Все це другорядне. Діви на хвилі позитиву і керують своїм життям самі.

Скорпіон

У Скорпіонів найпозитивнішим днем стане понеділок. Саме перший день тижня стане найпродуктивнішим. Все найважливіше варто зробити 18 числа. Далі краще відкласти підписання важливих паперів і розв'язання юридичних проблем, особливо 21 числа - у найбільш несприятливий день. Цей тиждень буде відмінно підходити для домашніх справ, ремонту, зміни обстановки, покупки меблів, переїздів. ймовірно, що Скорпіонам вдасться знизити градус непорозуміння з другою половинкою.

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Автор: УНІАН