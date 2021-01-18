У Скорпіонів найпозитивнішим днем стане понеділок / zinoti.lt

Відомий астролог Павло Глоба назвав двох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

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Дівам варто пам'ятати про закон тяжіння думок. Він допоможе їм змінити життя на краще. Це буде дуже яскрава і сприятливий тиждень, хоч і почнеться вона з деяких труднощів. 20-21 січня зірки і планети будуть в максимальній гармонії. В голову Дівам можуть почати приходити цікаві ідеї і думки. Можливо, зараз доведеться більше працювати, але без належного вихлопу. Також можуть дати про себе знати проблеми, які не були вирішені в грудні минулого року. Все це другорядне. Діви на хвилі позитиву і керують своїм життям самі.

Скорпіон

У Скорпіонів найпозитивнішим днем стане понеділок. Саме перший день тижня стане найпродуктивнішим. Все найважливіше варто зробити 18 числа. Далі краще відкласти підписання важливих паперів і розв'язання юридичних проблем, особливо 21 числа - у найбільш несприятливий день. Цей тиждень буде відмінно підходити для домашніх справ, ремонту, зміни обстановки, покупки меблів, переїздів.  ймовірно, що Скорпіонам вдасться знизити градус непорозуміння з другою половинкою.

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Автор: УНІАН